Kreikka: Frontex poimi Libyan mereltä 539 siirtolaista – Euroopan rajavalvonta pettää jälleen

Kreikan rannikkovartiosto pelasti viime perjantain vastaisena yönä 539 siirtolaista yhdestä purjeveneestä, kun Libyan merireitti kuormittaa EU:n etelärajaa ennätyksellisellä voimalla.

Kreikan rannikkovartiosto joutui jälleen kerran massiivisen siirtolaisoperaation eturintamaan, kun perjantain vastaisena yönä Libyan merialueelta poimittiin talteen peräti 539 siirtolaista yhdestä ainoasta purjeveneestä. Tapaus paljastaa karulla tavalla, kuinka EU:n eteläraja vuotaa, vaikka poliittiset puheet kiristyneestä maahanmuuttopolitiikasta jatkuvat vuodesta toiseen.

Yksi alus, kuusi lähtömaata – ja sama reitti Eurooppaan

Frontexin partioalus havaitsi purjeveneen pienen Gavdoksen saaren läheisyydessä, eteläpuolella Kreetaa. Alukselta pelastetut ihmiset olivat lähtöisin Bangladeshista, Egyptistä, Eritreasta, Pakistanista, Somaliasta ja Sudanista – jälleen yksi osoitus siitä, että Välimeren reitti toimii monikansallisena väylänä Eurooppaan, riippumatta lähtömaan turvallisuustilanteesta tai maantieteellisestä etäisyydestä.

Kreikan viranomaiset kuljettavat siirtolaiset Rethymnoniin, jossa heille tehdään terveystarkastukset ja aloitetaan turvapaikkaprosessit. Lähtösatamaa ei ole vielä pystytty vahvistamaan, mutta viranomaiset arvioivat reitin kulkeneen Libyan kautta – kuten yhä useammin viime vuoden aikana.

Kreetan vastaanottokeskus romahtamispisteessä

Kreikan viranomaiset ovat varoittaneet jo kuukausia, että Kreetan vastaanottokeskus on äärirajoilla. Saarelle saapuvien määrä on kasvanut tänä vuonna 310 prosenttia, mikä on räjähdysmäinen nousu jopa eurooppalaisessa mittakaavassa.

Vaikka EU ja useat jäsenmaat ovat julistaneet kiristävänsä maahanmuuttopolitiikkaansa, todellisuus merellä kertoo toista tarinaa: tulijoiden määrä kasvaa, reitit monipuolistuvat ja vastaanottokapasiteetti murenee.

Libyan reitti nostaa päätään – EU:n rajavalvonta koetuksella

Viime vuosina Kreikan saarille suuntautunut siirtolaisvirta on kulkenut pääasiassa Turkin kautta, mutta nyt Libyan reitti on noussut uudelleen keskeiseksi väyläksi. Tämä kehitys on erityisen huolestuttava, sillä Libyan rannikko on tunnettu järjestäytyneiden salakuljetusverkostojen toiminta-alueena.

EU:n rajavalvontavirasto Frontex on lisännyt partiointia, mutta tulokset ovat laihoja: yksittäisiltä aluksilta löydetään satoja ihmisiä kerralla, ja jokainen onnistunut ylitys ruokkii seuraavaa.

Euroopan etulinja kantaa taakan – päätöksenteko laahaa perässä

Kreikan rannikkovartiosto tekee työtään äärirajoilla, mutta poliittinen päätöksenteko EU-tasolla etenee tuskastuttavan hitaasti. Samaan aikaan salakuljettajat hyödyntävät jokaista aukkoa, ja Euroopan eteläraja toimii käytännössä avoimena porttina.

Kreikan tapaus on jälleen yksi muistutus siitä, että ilman todellisia toimia – ei vain poliittisia julistuksia – Euroopan rajat eivät kestä nykyistä painetta.

