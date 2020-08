Kreikka ja Turkki törmäyskurssilla

Turkin ja Kreikan kiista Egeanmeren vesialueista on entisestään kärjistynyt. Kysymyksessä ovat valtavat merenalaiset maakaasuesiintymät, joita myös Turkki tahtoisi hyödyntää. Se ei hyväksy Kreikan näkemystä aluevesistään, jotka ulottuvat aivan Turkin rannikolle. Viime viikolla tilanne kärjistyi fregattien törmäilyksi. EU varoittaa Turkkia.

Viime torstaina kreikkalainen fregatti Limnos ja turkkilainen fregatti Kemal Reis kolistelivat turkkilaisten jatkaessa porauksia maakaasuesiintymien löytämiseksi Rhodoksen ja pikkusaari Kastelorizon lähistöllä. Turkkilaisalus oli suojaamassa tutkimusaluksen Oruc Reis toimintaa. Kastelorizo sijaitsee alle neljän kilometrin päässä Turkin rannikosta.

Kreikkalaisia kommentaattoreita hiveli, että vauriot kärsi Turkin laivaston moderneimpiin kuuluva fregatti, joka on ollut vesillä vuodesta 2000. Limnos puolestaan on jo 38-vuotias alus, mutta selvisi tapauksesta kolhuitta. Kreikkalaisilla oli harjoitus ranskalaisten alusten kanssa. Ranskan presidentti Emmanuel Macron onkin vaatinut sanktioita Turkille.

Liittokansleri Angela Merkel soitti 12-13.8. yöllä tapahtuneen selkkauksen jälkeen presidentti Erdoganille vaatien Turkkia pidättymään tutkimuksista ja sota-alusten liikuttelusta. Perjantaina EU:n ulkoministerien etäkokous toisti vaatimukset. Erdogan on ne torjunut ja luvannut vastatoimia, jos sen aluksia häiritään Turkin mannerjalustan alueella.

Sunnuntaina Turkin puolustusministeri ilmoitti, että fregatti Kemal Reis harjoittelee Kyproksen turkkilaisosan rannikkovartioston kanssa. Lisäksi fregatti myös suojasi tutkimusalus Barbaros Hayrettin Pasan poraustoimia Kyproksen kaakkoispuolella.

Aluevesiperiaate ja mannerjalustaan perustuva näkemys ottavat Egeanmerellä kärkevästi yhteen, koska Kreikan saarten kautta määrittyvät aluevedet käsittävät 496 000 neliökilometriä. Se on kolminkertaisesti Kreikan maapinta-ala.

Kreikan aluevesillä on kreikkalaisen arvion mukaan maakaasuvarantoja noin 2500 miljardia kuutiometriä eli 2500 kuutiokilometriä. Määrä vastaa Kyproksen, Israelin ja Egyptin vastaavia merenalaisia varantoja. Nämä neljä maata pitivät viime vuonna Kairossa konferenssin, jossa esillä oli mm. merenalaisen kaasuputken rakentaminen Israelista Italiaan. EU on siunannut hankkeen. Kreikka on lisäksi sopinut itäisen Välimeren varantojen hyödyntämisestä Libyan kanssa.

Erimielisyys aluevesirajan ja mannerjalustan soveltamisesta on hiertänyt Kreikan ja Turkin välejä vuosikymmenien ajan. Puheena olevien maakaasuvarojen arvoksi on sanottu 200 miljardia dollaria.

Lähteet Berliner Zeitung, Greek City Times (1, 2), n-tv.