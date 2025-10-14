Kreikka lopettaa turvapaikan saaneiden asumistuet – uusi maahanmuuttopolitiikka pakottaa töihin tai maasta ulos

Kreikka vetää tukiverkot pois turvapaikan saaneilta ja palauttaa vuokra-asunnot kansalaisille. Uusi linja pakottaa maahanmuuttajat töihin – tai maasta ulos.

Kreikan hallitus on ilmoittanut radikaalista suunnanmuutoksesta turvapaikkapolitiikassaan. Asumistuet ja pysyvät sosiaalituet turvapaikan saaneille lakkautetaan, ja varat ohjataan työelämävalmiuksiin ja kreikan kielen opetukseen.

Maahanmuuttoministeri Thanos Plevrisin mukaan “turvapaikan saaneet eivät enää elä eurooppalaisten veronmaksajien kustannuksella, vaan integroituvat yhteiskuntaan työn kautta.” HELIOS-ohjelma, joka tarjosi vuokra-apua pakolaisille, lopetetaan välittömästi. Sen tilalle tulee viiden–kuuden kuukauden koulutusjakso, jonka jälkeen Kreikkaan jäävien on työskenneltävä omillaan.

Ministeriö leikkaa turvapaikkajärjestelmän rahoitusta lähes kolmanneksella – 400 miljoonasta eurosta 288 miljoonaan. Vastaanottokeskusten ruokahuolto, siivous ja turvallisuus kilpailutetaan uudelleen, ja keskusten vuokra-asunnot Ateenassa palautetaan paikallisille.

Apulaisministeri Sevi Voloudaki kuvaa uudistusta “passiivisen oleskelun aikakauden päättymiseksi”. Hänen mukaansa tuet sidotaan jatkossa työhön, koulutukseen ja aitoon kotoutumiseen. Laittomasti maassa olevat palautetaan tai pidätetään EU:n sääntöjen mukaisesti.

Elokuussa hallitus ilmoitti, että hylätyn turvapaikkahakemuksen saaneet henkilöt velvoitetaan käyttämään sähköisiä nilkkapantoja ennen karkotusta. Syyskuussa meriteitse saapuvien turvapaikkahakemusten käsittely keskeytettiin tilapäisesti.

Kreikan viranomaiset raportoivat, että laittomien maahantulojen määrä on jo laskussa. Elokuussa saapui alle 2 900 henkilöä, kun vuotta aiemmin luku oli lähes 6 000. Hallituksen mukaan “laillisen maahanmuuton kanavat vahvistuvat, kun laittomat reitit suljetaan.”

Jos Kreikka pystyy turvapaikkapolitiikan uudistuksilla pysäyttämään laittoman maahanmuuton ja veronmaksajien rahoilla elämisen, niin koko Euroopan pitäisi kyetä tekemään samat päätökset.

Lähde: Remix News

