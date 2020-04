Kreikka valmistautuu torjumaan meren yli Turkista tulevia laittomia siirtolaisia: ”Käsky on selkeä – yksikään alus ei saa päästä Kreikkaan”

Kreikan viranomaiset ovat kertoneet laittomien siirtolaisten keskittymistä Turkin länsirajalla sijaitsevissa rannikkokaupungeissa. Kreikan puolustusvoimat, laivasto ja rannikkovartiosto valmistautuvat torjumaan Turkista saapuvia laittomia siirtolaisia.

Kreikan viranomaisten tietojen mukaan Turkki suunnittelee Covid-19 -virukseen sairastuneiden siirtolaisten salakuljettamista Aigeian meren yli Kreikkaan. Kreikan Lesbos- ja Chios-saaria vastapäätä Turkin rannikolla on havaittu satoja siirtolaisia ja veneitä.

Suurin osa siirtolaisista on ollut jo Kreikan vastaisella rajalla Osmaniyessä ja Edirnessä. Siirtolaisten liikehdintä on Kathimerinin mukaan täysin Turkin santarmien ja poliisin järjestelemää.

Monet siirtolaisista ovat viettäneet kaksi viikkoa karanteenissa epäiltynä koronavirustartunnoista. Siirtolaiset ovat sitten yrittäneet siirtyä turkkilaisiin kaupunkeihin, mutta aikeen on estänyt Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin määräys sulkea 31 kaupunkia kahdeksi vuorokaudeksi, mukaanlukien Istanbul ja Ankara. Tämän jälkeen siirtolaiset on kuljetettu busseilla Turkin länsirannikon kaupunkeihin.

On esitetty arvioita, että siirtolaisia yritetään aivan lähiaikoina tuoda Aigeian meren yli Kreikan saarille. Tämän vuoksi Kreikan puolustusvoimat (GEETHA) sekä laivasto ja rannikkovartiosto on määrätty täyteen valmiuteen. Alueella on jo kaksi sota-alusta valmiina toimimaan tilanteen eskaloituessa. Valmiudessa on myös raketinheittimillä ja muilla raskailla aseilla varustettuja aluksia.

Käsky on selkeä. Yksikään alus ei saa päästä Kreikkaan.

Lähteet Kathimerini, Garda.