Kreikkalaisen kaupungin viranomaiset: ”Emme hyväksy yhtäkään pakolaista lisää”

Grenevan kaupungin ja alueen johtomiehet tyrmistyivät Kreikan hallituksen päätöksestä sijoittaa lisää pakolaisia seudulle.

Kreikan hallitus päätti asuttaa Kreikan saarilta noudettavia tulijoita hotelleihin alueen vuoristoseuduilla. Yllättyneet johtajat pitivät spontaanin tiedotustilaisuuden viime torstaina.

Grenevan pormestari Giorgos Dastamanis sanoi, että hallitus oli selvin sanoin luvannut, ettei Grevenan alueelle enää sijoiteta lisää pakolaista, koska se jo nyt kantaa asuttamisesta läntisen Makedonian raskaimman taakan.

Pakolaisasia on kansallinen ongelma, mutta taakka olisi jaettava kaikkien kesken, myös Länsi-Makedoniassa. Emme hyväksy yhtäkään pakolaista lisää, tähdensi pormestari.

Samassa hengessä sanoi Grenevan alueen varakuvernööri Yiannis Yiatsios, että alue kantaa jo suhteettoman ja sietämättömän taakan. Nyt tehty sijoituspäätös on täydellinen pettymys.

Kreikan hallitus pyrkii helpottamaan painetta saariston pakolaisleireillä. Tunnetuimman eli Lesboksen saaren Morian leiri rakennettiin alunperin ottamaan vastaan 2000 ihmistä. Nyt siellä on väkeä arviolta 20 000.

Kaikkiaan Kreikan saarten leireillä on arviolta 40 000 henkilöä, kun tilat on rakennettu yhteensä 6000 hengelle. Tilanne on useaan otteeseen kärjistynyt äärimmilleen.

Lähde Kathimerini.