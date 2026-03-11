Kriisiviestinnän asiantuntija: Jos jonkun pitäisi erota, niin Turun Setan puheenjohtajan

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta teki amatöörimäisen virheen TPS:n hallituksen jäsenenä jakaessaan virallisella Facebook-tilillään linkin Jatkoaika.com-sivustolla julkaistuun kolumniin, jossa kritisoitiin TPS:n hyökkääjän Veli-Matti Savinaisen päätöstä lauantain pride-teemaottelussa. Tähtihyökkääjä oli joukkueensa ainoa pelaaja, joka ei suostunut pukemaan pride-paitaa ylleen henkilökohtaisiin vakaumuksiinsa vedoten. Turun Setan puheenjohtaja Kirsi Mikkonen vaati ensin laitonta tekoa ja sitten ehdotti, että lainsäädäntö on väärässä, asiantuntijan mukaan tämä oli harkitsematonta.

Amatöörimäistä hallitustyöskentelyä

Kriisiviestinnän asiantuntija Katleena Kortesuo arvioi Iltalehdelle, ettei Virta toiminut hyvän hallintotavan mukaisesti suositellessaan kolumnia.

– Sofia Virta oli hallituksen jäsen. Hyvään hallintotapaan kuuluu, että hallituksen jäsenen pitää tukea organisaatiota ja organisaation työntekijöitä. Jos on arvoristiriitoja, sitten pitää erota, Kortesuo summaa.

Hän lisää, että arvoristiriidoista pitäisi keskustella organisaation sisällä, ei julkisuudessa.

– Näitä ei ikinä tuoda julkisuuteen. Se on amatöörimäistä hallitustyöskentelyä, Kortesuo linjaa.

Asiantuntija arvostaa kuitenkin sitä, miten Virta toimi ensimmäisen julkaisunsa jälkeen. TPS kertoi tiedotteessaan maanantaina, että Virta on keskustellut Veli-Matti Savinaisen kanssa asiasta kahden kesken. Tiistaina TPS tiedotti, että Virta jättää hallituksen.

Vihreiden puheenjohtaja kiitteli TPS:ää tiedotteessa ja toivotti joukkueelle hyvää jatkoa.

– Harkitsemattoman tempun jälkeen Virta pyysi anteeksi, pahoitteli ja lopulta erosi, Kortesuo pohtii.

Setan viesti on vakava ongelma sananvapauden kannalta

Savinainen sai kritiikkiä myös Setalta. Turun seudun Setan puheenjohtaja Kirsi Mikkonen kirjoitti järjestön Facebook-sivuilla, ettei TPS:n olisi pitänyt antaa Savinaisen pelata pride-ottelussa. Myöhemmin hän korjasi kannanottoaan tajuttuaan, ettei TPS olisi voinut suomalaisen lainsäädännön mukaan kieltää Savinaista pelaamasta.

– Herää siis kysymys, onko lainsäädäntö väärässä, Mikkonen kirjoitti.

Setan viesti oli Kortesuon mielestä harkitsematon.

Kortesuo huomauttaa, että Savinaisella on oikeus olla käyttämättä paitaa. Hän havainnollistaa, ettei Savinainen ole tehnyt ”miinusmerkkistä” tekoa, kuten syyllistynyt rasismiin, vaan hän on vain jättänyt ”plusmerkkisen” teon tekemättä.

– Silloin ollaan neutraalissa tilanteessa, ja ihmisellä on oikeus käyttäytyä neutraalisti, Kortesuo sanoo.

Kortesuo korostaa, ettei Savinainen ole tehnyt mitään väärää.

– Suomessa on sanan- ja mielipiteenvapaus, mutta nyt Savinainen ei edes käyttänyt sitä, että olisi kertonut oman mielipiteensä, vaan hän jätti osallistumatta. Mikään laki ei voi kieltää tuollaista, Kortesuo painottaa.

– Jos jonkun tässä pitäisi erota, niin se on Turun Setan puheenjohtaja, joka on ensin vaatinut Facebook-päivityksessä laitonta tekoa ja sitten ehdottaa, että lainsäädäntö on väärässä. Tämä on vakava ongelma sananvapauden kannalta.

Kortesuo lisää, että kirjoitus sisälsi virheellistä tietoa. Kirjoituksessa väitettiin, että päätös olla käyttämättä pride-paitaa antaa viestin, että vähemmistöjä saa kohdella eriarvoisesti, jos se tuntuu itsestä oikealta.

– Tämä on päättelyvirhe. Symbolin käyttämättä jättäminen ei ole ohje käyttäytyä haitallisesti, syyllistävästi tai negatiivisesti jotain ryhmää kohtaan, Kortesuo sanoo.

Tekstistä saa Kortesuon mukaan kuvan, että se on kirjoitettu tunteiden vallassa. Siitä kertoo esimerkiksi se, ettei lainsäädäntöäkään ollut tarkistettu.

– Tunteen vallassa tulee tehtyä huonoa kriisiviestintää. Aina pitäisi olla harkintaa ja mieluusti ammattilaisia apuna tai vähintään hyvä tiimi, joka tietää mitä tekee.

TPS ja Savinainen saavat kehuja tyylikkäästä viestinnästä

TPS ja Savinainen ovat sen sijaan toimineet tyylikkäästi, arvioi Kortesuo.

– TPS:n tiedote on hirveän tyylikkäästi muotoiltu. Siinä kiitetään Sofiaa hänen panoksestaan ja mainitaan, että hän toi seuralle paljon osaamista. Erittäin tyylikkäästi hoidettu, Kortesuo kehuu.

Myös Savinainen julkaisi oman kantansa asiaan Instagram-tilillään. Kortesuo kuvailee kirjoitusta neutraaliksi. Savinainen kirjoitti muun muassa, ettei koe pride-ideologiaa sellaisena, jota haluaa itse edustaa mutta arvostaa työtä, jota TPS tekee tasa-arvon eteen.

– Veikkaan, että Savinaisellakin on ollut joku asiantuntija mukana kirjoittamassa tätä ja hyvä niin. Kriisiviestintä on pitkälti haamukirjoittamista ja siinä tarvitaan ammattilaisia. On täysin ok, että ammattilaisia käytetään – silloin tulee fiksumpaa tekstiä, Kortesuo sanoo.

Kriisiviestinnän asiantuntija Harri Saukkomaa on Kortesuon kanssa samoilla linjoilla. Hänen mielestään TPS:n ja Savinaisen viestit ovat olleet sen kaltaista, mitä kriisitilanteessa pitäisikin käyttää.

Toisaalta hän ajattelee, että seuran ja pelaajan olisi ehkä kannattanut selvittää asiaa etukäteen paremmin.

– Ihmisillä pitää tietysti olla oikeus omiin ajatuksiin, mutta silläkin on merkitystä, jos on osa tällaista koneistoa ja joukkuetta. Pitäisi ainakin selvittää tällaiset tilanteet etukäteen, etteivät ne tule tällä tavalla vastaan, jos joku on eri mieltä, Saukkomaa pureskelee.

Saukkomaa ajattelee, että tapaus on saanut kohtuuttoman suuret mittasuhteet Savinaisen tekoon nähden.

– Tämän uutisen koko on järkyttävän suuri. Ehkä olisi ollut helpompaa vaikka olla pelaamatta sinä iltana, Saukkomaa miettii.

– En kuitenkaan usko, että mikään osapuoli on kärsinyt tässä hirveän suuresta vahingosta.

