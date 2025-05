Kriminaalipoliittisessa ohjelmassa toimia petosrikosten torjuntaan ja ulkomaalaisten vankien siirron edistämiseen

Oikeusministeriön julkaisema kriminaalipoliittinen toimenpideohjelma täydentää hallituksen kriminaalipoliittista linjaa. Ohjelmassa läpikäydään tämänhetkistä tilannekuvaa ja hallituksen toimia kriminaalipolitiikan osalta. Tällä hallituskaudella pyritään vielä mm. tehostamaan petosrikollisuuden ehkäisyä ja selvittämään ulkomaalaisten vankien siirron ja maasta poistamisen edellytyksiä sekä räjähderikosten sääntelyä.

– Tämä hallitus on tehnyt paljon töitä rikosten rangaistusten kiristämiseksi, rikollisuuden torjumiseksi sekä rikosoikeusjärjestelmän tehostamiseksi. Kriminaalipolitiikan tehtävä on suojella kansalaisia rikollisuudelta, ennaltaehkäistä rikosten tekemistä ja rangaista rikokseen syyllistyneitä, sanoo oikeusministeri Leena Meri.

Hallitusohjelmaan sisältyy kirjaus kriminaalipoliittisen ohjelman valmistelusta hallituksen puoliväliriiheen mennessä. Perjantaina julkaistussa ohjelmassa arvioidaan, mitä muita toimenpiteitä on vielä perusteltua selvittää ja edistää.

Hallitusohjelman tavoitetila on, että rikollisuus vähenee ja Suomi on kaikille turvallinen maa. Kriminaalipoliittisen ohjelman mukaan esimerkiksi nuorten rikoskäyttäytymiseen, järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja uutta teknologiaa hyödyntäviin rikoksiin pitää kiinnittää erityistä huomiota. Samalla tulee huomioida haasteellinen vankipaikkatilanne. Ohjelmassa nostetaan esille myös rikollisuuden ehkäisyn mahdollisuuksia ja rikosten uhrien tukemista. Kokonaisuudessaan turvallisuustilanne Suomessa on muuttunut tavalla, joka pitää huomioida myös kriminaalipolitiikassa.

Ohjelmaan sisältyy kuusi uutta toimenpidettä

Kriminaalipoliittiseen ohjelmaan sisältyy kuusi uutta konkreettista toimenpidettä:

• ulkomaalaisten vankien siirron ja maasta poistamisen edellytysten selvittäminen

• selvitys tulkkien ja käännösten käytöstä rikosprosessin aikana

• räjähteisiin liittyvien rangaistussäännösten arviointi

• valvontarangaistuksen, valvotun koevapauden ja yhdyskuntapalvelun käytön lisääminen

• yhtenäisrangaistusjärjestelmän kehittäminen

• petosrikollisuuden torjunta.

– Ulkomaalaisten vankien siirtoa on tärkeä edistää, sillä Suomen vankiloissa on huomattava määrä ulkomaisia vankeja tälläkin hetkellä. Tarkoitus on etsiä uusia keinoja tehostaa vankiensiirtojärjestelmän toimintaa, toteaa oikeusministeri Leena Meri.

Teknologinen kehitys on tuonut uusia rikosuhkia, kuten kyberrikollisuuden ja verkkopetokset. Lisäksi kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus on lisääntynyt, ja Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut geopoliittisten muutosten myötä, jonka vuoksi on tärkeää, että suomalainen lainsäädäntö ja kriminaalipolitiikka ovat ajan tasalla.

Oikeusministeriö 9.5.2025