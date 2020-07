Kriminologi varoittaa rasismipuheiden seurauksista

Nordrhein-Westafalenin poliisikoulun dosentti Dorothee Dienstbühl on kritisoinut Saksassa käytävää rasismikeskustelua, sillä se vaikeuttaa klaanirikollisuuden vastaista taistelua. Nykymuodossa käytävä keskustelu auttaa rikollisia ja heikentää valtiota.

Se on ”erittäin vaarallista demokratian kannalta”, toteaa dosentti Dorothee Dienstbühl.

Nykyisin poliisin epäillään yleisesti olevan ulkomaalaisvihamielinen. Tämän johdosta poliiseihin kohdistuu vastenmielisyyttä ja inhoa, joka esimerkiksi Stuttgartin mellakoissa Saksassa kärjistyi jo selväksi vihamielisyydeksi.

Ulkomaalaiset rikolliset käyttävät myös hyödykseen rasismikeskustelua. Kun heitä syytetään poliisin toimesta rikoksesta, he väittävät tuomioistuimessa joutuneensa tutkinnan kohteeksi vain siksi, että he näyttävät ulkomaalaisilta. Myös rikollisten puolustusasianajajat pelaavat mielellään tällä ”syrjintäkortilla”, kuvailee Dienstbühl.

Skeptisesti Dienstbühl suhtautuu myös Berliinin syrjinnänvastaiseen lakiin, joka kääntää todisteluvastuun päälaelleen. Poliisien on nyt osoitettava syyttömyytensä, jos ja kun heitä syytetään rasismista. Rikollisuus on käytöstä, joka keksii ”faktoja” ja luo ”tosiasioita”, ja näitä on kyettävä käsittelemään oikeusvaltion menetelmin. Jatkossa poliisit saattavat toimia vähemmän johdonmukaisesti rikollisuutta vastaan pelätessään joutuvansa syytetyiksi syrjinnästä.

Myös Berliinin poliisijohtaja Barbara Slowik varoittaa laista.

– Klaanien jäsenet tulevat testaamaan lakia ja he tulevat refleksinomaisesti esittämään syytöksiä syrjinnästä. Pysyäkseen toimintakykyisenä on poliisilla oltava yhteiskunnan luottamus.

Saksassa on dosentti Dienstbühlin mukaan kehitetty arabitaustaisten suurperheiden ”rinnakkaisia oikeusjärjestelmiä” jo vuosikymmenien ajan. Niissä valtiosta, sen laeista ja poliisista ei piitata enää tippaakaan.

Klaanirikollisuuden kannalta merkittävin tekijä on laajalle levinnyt sukulaispiiri, jolla on oma arvojärjestelmänsä. Kyseisten henkilöiden maailmankatsomus nojautuu esi-islamilaisen ajan heimohistoriaan. Arvojärjestelmässä ”kunnia” on arvoista tärkein ja sitä on puolustettava. Samalla torjutaan oikeusvaltion periaatteet.

Naisilla on tässä rakenteessa avainasema, sillä he hoitavat lasten kasvatuksen. Heidän luullaan usein virheellisesti olevan patriarkaalisen alistusjärjestelmän uhreja, mutta usein he itse juuri vahvistavat tietoisesti perinteisten näkemysten ylivaltaa.

Vuodesta 2015 lähtien myös pakolaisten vastaanottokeskuksissa on havaittu yrityksiä perustaa klaanirakenteita. Turvapaikanhakijat ovat markkinoineet niissä terroriorganisaatio ISIS:iä.

Lähde Junge Freiheit.