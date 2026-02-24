Kristitty malli nousi kapinaan Israel-linjaa vastaan – sai heti tappouhkauksia

Boller sanoo, ettei aio vaieta, vaikka hänen mukaansa jopa korkea-arvoiset virkamiehet varoittivat häntä ”onnettomuuden” mahdollisuudesta.

Carrie Prejean Boller, kristitty malli ja entinen Miss California, erotettiin presidentti Donald Trumpin uskonnonvapauskomissiosta sen jälkeen, kun hän oli Washingtonissa järjestetyssä kuulemisessa kyseenalaistanut komission Israel-linjauksen. Nyt hän kertoo saaneensa tappouhkauksia – mutta vakuuttaa, ettei aio vaieta.

Boller nousi otsikoihin helmikuun alussa, kun hän totesi kuulemisessa olevansa katolilainen ja ettei katolinen oppi tue sionismia. Hän kysyi paneelilta suoraan, pidetäänkö kaikkia katolilaisia antisemitisteinä. Lausunto sai komission puheenjohtajan, Texasin varakuvernööri Dan Patrickin, ilmoittamaan sosiaalisessa mediassa, että Boller oli erotettu tehtävästään.

Painostusta Valkoisesta talosta

Patrickin mukaan komission jäsenillä ei ole oikeutta käyttää kuulemisia omien poliittisten tavoitteidensa ajamiseen. Boller puolestaan kertoo, että Valkoinen talo oli jo aiemmin painostanut häntä eroamaan hänen kritisoituaan Israelin toimia Gazassa.

”Valkoinen talo soitti minulle eräänä elokuun päivänä ja pyysi eroani. Ja minä sanoin: ’En aio erota’,” hän sanoo haastattelussa Lifesite Newsille.

Hänen mukaansa hänelle oli myös annettu tiukka ohje olla kommentoimatta teologisia kysymyksiä tai käyttämättä sosiaalista mediaa komission jäsenenä.

”Minulle sanottiin, että tehtäväni on suojella presidenttiä. Mutta uskollisuuteni kuuluu Kristukselle, katoliselle uskolle ja omalle maalleni”, Boller sanoo.

Hän korostaa, ettei aio tukea Israelia poliittisesti.

”Mieluummin kuolen kuin palvon Israelia. Se on kansanmurhaa harjoittava valtio”, hän sanoo.

Uhkaavat puhelut ja varoitukset

Erottamisen jälkeen Boller kertoo tuntevansa olonsa vapautuneeksi – mutta samalla hän ja hänen perheensä ovat joutuneet pelon keskelle. Hän kertoo saaneensa uhkaavia puheluita ja varoituksia siitä, että hänen puhelintaan saatetaan salakuunnella tai että hänelle voitaisiin lavastaa ”onnettomuus”.

Sosiaalisessa mediassa hän painotti, ettei ole itsetuhoinen ja että hän haluaa tehdä tämän selväksi mahdollisten väärien tulkintojen varalta. ”Rakastan perhettäni. En käytä päihteitä. Minulla on hengellistä ohjausta papeilta. Halusin vain kertoa tämän julkisesti.”

Boller sanoo lastensa olevan peloissaan. ”Tämä on meille pelottava aika. Mutta en aio kieltää uskoani.”

Paneelin jäsenille lähettämässään kirjeessä hän perustelee kantaansa Israelin Gazan-toimiin: ”Hiljaisuus tällaisen edessä ei ole uskonnonvapautta, vaan moraalista vastuuttomuutta. Kristittynä minun on puolustettava kärsiviä.”

Hän viittaa myös omantunnonvapauteen: ”Katolilaisena minulla on sekä perustuslaillinen että Jumalan antama oikeus olla tukematta poliittista ideologiaa tai hallitusta, joka aiheuttaa massakuolemia ja nälkää siviileille.”

