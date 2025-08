Kristittyjä murhattiin kirkossa Kongon demokraattisessa tasavallassa – islamistien iskussa kuoli yli 40 ihmistä

”Täällä meillä on ainakin 31 kuollutta eukaristisen liikkeen jäsenistä ja kuusi vakavasti loukkaantunutta […] , jotkut nuoret on siepattu, emmekä ole saaneet heistä mitään tietoja”, kertoi uutistoimisto AFP:lle kyseisen katolisen seurakunnan pappi Aimé Lokana Dhego. Hän lisäsi, että seitsemän muuta ruumista oli löydetty Komandan kylästä, joka sijaitsee noin 75 km etelään Buniaan, provinssin pääkaupungista.

Muutamaa tuntia myöhemmin sunnuntai-iltana julkaistu YK:n raportti ilmoitti 43 kuolleesta.

”Eilen illalla noin kello 21 kuulimme laukauksia kohti seurakuntaa, ADF meni sisään, ja tällä hetkellä olemme nähneet 35 ruumista”, Dieudonné Katanabo, Umojan alueen johtaja, jossa seurakunta sijaitsee, kertoi AFP:lle.

Iturin armeijan tiedottaja luutnantti Jules Ngongo vahvisti hyökkäyksen ja ilmoitti, että ”vihollinen on tunnistettu ADF:n joukosta”. Tämä aseistettu ryhmä on tappanut tuhansia siviilejä ja lisännyt ryöstelyä ja murhia Kongon demokraattisen tasavallan koillisosassa huolimatta Ugandan armeijan (UPDF) ja Kongon armeijan (FARDC) joukkojen lähettämisestä alueelle.

⚔️⚔️⚔️ ISIS SLAUGHTERS CHRISTIANS:

Islamic State butchers 43 worshippers in Congo church massacre, guns and machetes during night mass. UN condemns, but where's the globalist outrage? Jihadists thrive while faith is targeted. Bible believers under siege worldwide. America… pic.twitter.com/wNOtifcV9D

— The Watchman (@WatchmanHQ) July 29, 2025