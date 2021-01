Kristittyjen vaino lisääntynyt koronapandemian aikana – VIDEO

Joka kahdeksas maailman kristitty kokee syrjintää ja vainoa. Yhteensä vainottuja kristittyjä on siis vähintään 340 miljoonaa. Maailmanlaajuinen koronapandemia on vaikeuttanut kristittyjen asemaa entisestään. Tiedot ilmenevät vuoden 2021 World Watch List -raportista, jonka Open Doors International -avustusjärjestö kokoaa laajojen kartoitusten ja asiantuntijahaastattelujen pohjalta.

WWL-raportti määrittää vuosittain ne maat, joissa kristityt kohtaavat vaikeuksia uskonvakaumuksensa vuoksi.

Tasoltaan vaino on tänä vuonna ensimmäistä kertaa äärimmäistä tai erittäin vakavaa kaikissa raportin 50 kärkimaassa. Listauksen kärkipaikkaa pitää edelleen Pohjois-Korea.

Vuoden 2021 raportista käy ilmi, että koronavirusta on useissa maissa käytetty syynä vähemmistökristittyjen sortamiseen. Sen varjolla autoritaariset yhteiskunnat ovat tiukentaneet kristittyjen valvontaa ja rajoituksia, mutta myös järjestäytyneet rikollisryhmät ovat laajentaneet toimialuettaan. Bangladeshissa, Intiassa, Pakistanissa, Jemenissä ja Sudanissa kristittyjä on paikoitellen jätetty korona-avun ulkopuolelle. Somaliassa Al Shabaab -islamistiryhmä on syyttänyt kristittyjä koronaviruksen levittämisestä, ja Kolumbiassa järjestäytyneet rikollisryhmät ovat estäneet, sakottaneet ja jopa tappaneet avustustyötä tekeviä kristittyjä johtajia. Irakin nousu sijalta 15 sijalle 11 liittyy kristittyjen surmiin, sieppauksiin sekä fyysiseen, psyykkiseen ja seksuaaliseen väkivaltaan.

Huolestuttavina trendeinä erottuvat myös eri puolilla maailmaa lisääntynyt islamistinen väkivalta sekä rikollisverkostojen vahvistuva kontrolli Keski- ja Etelä-Amerikan lisäksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Myös hindunationalismi syvenee Intiassa (listauksen sija 10), ja Kiinassa (sija 17) kommunistipuolue on tiukentanut kaikkien uskontojen sääntelyä ja estänyt kaikkien alle 18-vuotiaiden osallistumisen uskonnolliseen toimintaan.

Yhdistyneet arabiemiraatit ja Niger putosivat WWL-raportin 50 kärkimaan joukosta, vaikka saivat arvioinnissa enemmän pisteitä kuin vuonna 2020. Tämä osoittaa syrjinnän ja väkivallan lisääntyvän vuodesta toiseen. Varovaisen myönteistä kehitys on ollut lähinnä Sudanissa, jossa lainsäädännöstä poistettiin islamin hylkäämisestä seuraava kuolemanrangaistus. Maan väliaikainen perustuslaki kumoaa sharia-lain ensisijaisuuden eikä määrittele islamia valtionuskonnoksi.

Open Doors on kansainvälinen, poliittisesti sitoutumaton, yhteiskristillinen ja ekumeeninen avustusjärjestö, joka palvelee vainottuja kristittyjä 70 kohdemaassa.