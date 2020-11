Kroatia laittomien siirtolaisten kurimuksessa – parlamenttiedustaja: ”Kroatian armeijan on aika puuttua peliin”

Kroatialainen sitoutumaton parlamenttiedustaja Miro Bulj vaatii armeijan mobilisaatiota rajalle, koska maahan saapuvat laittomat siirtolaiset hyökkäävät toistuvasti paikallisten asukkaiden kimppuun ja ryöstelevät raja-alueella.

Miro Bulj kertoi lehdistötilaisuudessa tiistaina 17. marraskuuta, että laittomista siirtolaisista koostuvat aseistautuneet ryhmät terrorisoivat Slovenian rajan tuntumassa sijaitsevan Gorski Kotarin asukkaita. Parlamenttiedustajan näyttämissä valokuvissa näkyi 50-100 laittoman siirtolaisen ryhmiä vaeltelemassa vapaasti Mrkopalj:n alueella.

– Begovo Razdoljessa veitsillä uhkailevat siirtolaiset saatiin vastikään kiinni kun he olivat varastamassa ajoneuvoa, minkä he hajottivat. Ihmiset elävät ja työskentelevät pelon vallassa. Ilmeisesti Kroatian poliisi ei kykene hallitsemaan tätä yksin, joten Kroatian armeijan on aika puuttua peliin, Bulj sanoi.

– Samaan aikaan kun tasavallan presidentti ja pääministeri kinastelivat kansallisen turvallisuusneuvoston koolle kutsumisesta, varastelusta kiinni jääneet laittomat siirtolaiset hyökkäilivät paikallisten asukkaiden kimppuun macheteilla aseistautuneina, parlamenttiedustaja jatkoi.

Bulj korosti, että Luoteis-Bosniassa sijaitseva Bihać on tikittävä aikapommi. Kaupungin liepeillä laittomat siirtolaiset väijyvät pääsyä rajan yli Sloveniaan.

– Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz sanoo, että avoimien rajojen aika siirtolaisille on ohi, Slovenia on mobilisoinut armeijan rajalle, mutta Kroatia on hiljaa, Bulj kritisoi.

Parlamenttiedustaja Bulj vaati Sisäasiain ja kansallisen turvallisuuden komitean pikaista kokoontumista keskustelemaan laajoista ongelmista joita suurta vahinkoa tuottavat laittomat siirtolaiset aiheuttavat Kroatialle.

