Kroatian rajaseutujen asukkaat ryöstelevistä siirtolaisista – ”Ne ihmiset eivät osoita pelkoa, ja siksi olemme todella peloissamme”

Balkanin siirtolaisreitin varrella asuvat ihmiset pelkäävät. Kroatialaisen Ilokin asukkaat lukittautuvat koteihinsa iltaisin pelätessään ryösteleviä siirtolaisia.

Syksyllä 2015 suuren siirtolaisvyöryn aikoihin yli puoli miljoonaa siirtolaista hyökyi Itä-Kroatiaan matkallaan taloudellisesti houkuttelevaan Länsi-Eurooppaan. Tilanne ei kuitenkaan mennyt ohi. Osa siirtolaisista jäi Balkanille rajojen sulkeuduttua Keski-Euroopassa. Lisäksi Balkanille virtaa jatkuvasti lisää kolmansien maiden siirtolaisia Turkin ja Kreikan kautta.

Siirtolaiset saapuvat Kroatian rajaseudun kaupunkeihin ja kyliin, ryöstävät kauppoja ja murtautuvat taloihin. Myös autovarkauksista on raportoitu. Asukkaat pelkäävät.

– Me pelkäämme! Keskellä yötä siirtolaisrosvot piirittivät taloamme. Luulin poikani olevan menossa töihin, mutta aistin jotain epäilyttävää ja näin kaksi naamioitua ihmistä ulko-ovemme takana, eräs kauhistunut Ilokin asukas kertoo Total Croatia Newsille.

Poliisi välttelee kertomasta näistä ryöstelyistä medialle, joten Ilokin asukkaat ovat päättäneet kääntyä itse median puoleen tuodakseen ongelman julkisuuteen.

Irjana Lončar muistelee tammikuun puolessa välissä aamuyöllä tapahtunutta rikoksen yritystä. Taas yhtä pelottavien tapahtumien sarjassa.

– Olimme nukkumassa, kun kuulin ääniä pihamaalta ja ulko-ovelta. Kuulosti kuin joku olisi kävellyt, ja arvelin poikani olevan menossa töihin. Valot eivät kuitenkaan palaneet, mikä oli outoa, joten nousin ylös katsomaan, mitä tapahtuu. Sillä hetkellä näin kaksi tuntematonta naamioitua miestä ovella. He yrittivät murtaa oven hajottamalla lukon työkalulla, luultavasti poralla. Aloin huutamaan ja hälytin mieheni, jolloin ryöstäjät pakenivat, muistelee Irjana Lončar tammikuisen yön pelottavia tapahtumia.

Myöhemmin aviopari havaitsi, että siirtolaiset olivat murtautuneet ullakolle, mistä he olivat varastaneet veitsiä ja teroittimen. Myös miehen metsästysreppu oli kadonnut. Keittiön ikkunanpielistä löytyi myös murtautumisen jälkiä: siirtolaiset olivat yrittäneet sisälle myös sieltä. Poliisi saapui paikalle vain havaitakseen siirtolaisten kadonneen pimeään.

– Olen nyt tosi peloissani. Siitä päivästä alkaen elämäni ei ole ollut entisellään. Minun on vaikea nukkua, ja yritän koko ajan kuunnella epätavallisia ääniä. Jokainen pienikin ääni saa minut heräämään, kuten myös koirien haukkuminen. Pelkään, että ne yrittävät taas murtautua kotiini. Erityisesti pelkään, koska kukaan ei tiedä, mihin nämä ihmiset ovat lopulta valmiita ryhtymään. Ei voi tietää, mitä siirtolaiset olisivat tehneet päästessään taloon sisälle – kuinka kaikki olisi päättynyt. Haluamme tuntea olomme taas turvalliseksi kaupungissamme, ja eritoten turvalliseksi kotonamme. Valitettavasti näin ei enää ole, Lončar valittelee.

Murtoyrityksen jälkeen Lončarit ovat kuulleet vastaavaa tapahtuneen myös muualla. Ilokissa on useita asumattomia taloja, joihin siirtolaiset murtautuvat piilotellakseen ennen matkansa jatkumista syvemmälle Kroatiaan ja Eurooppaan.

Jadranka Tomašić’n kauppaan on murtauduttu. Siirtolaiset veivät kroatialaisnaisen kaupasta kahdessa ryöstössä yhteensä 2687 euron arvosta tavaraa. Erityisen suosittuja olivat tietyn merkin savukkeet, Nescafe sekä alkoholi. Liikkeen ovea on vaurioitettu. Myös kaikki käteinen on viety. Kolmas ryöstö jäi onneksi yritykseksi.

– En tunne oloani enää turvalliseksi, enkä ole ainoa. Muut Ilokin asukkaat eivät hekään tunne oloaan turvalliseksi. Seuraukset voi nähdä myös koulujen edessä koulupäivän päättyessä. Vanhemmat saapuvat autoilla noutamaan lapsensa. Asukkaat lukittautuvat koteihinsa ennen pimeän tuloa ja välttelevät ulos menemistä iltaisin, Tomašić kertoo.

Hänen kaupastaan löytyi ryöstön jälkeen siirtolaiselta jäänyt iso veitsi. Tomašić’n kaupan ryöstelyjen lisäksi murtoja on ollut Bapskassa ja Šarengradissa.

– Haluamme vain elää normaalia elämää, mikä ei nyt ole mahdollista. Pahinta on turvattomuuden tunne. Ne ihmiset eivät osoita pelkoa, ja siksi olemme todella peloissamme, Tomašić sanoo.

Ivan Buhač, Ilokissa asuva viininvalmistaja, on myös joutunut siirtolaisten iskun kohteeksi. Hänen jätettyään autonsa pihalle lukitsematta joku yritti varastaa sen. Avaimet eivät olleet autossa, joten niitä etsiessään siirtolaiset heittelivät kaiken ulos autosta.

– Totuus on, että näitä aiemmin harvinaisia tapauksia sattuu nyt säännöllisesti, joten ei ole ihme, että ihmiset tuntevat olonsa turvattomaksi. Toivomme, että tämä loppuu pian ja voimme taas elää normaalia elämää, koska tilanne ei todellakaan ole nyt sellainen, Buhač myöntää.

Kroatian poliisin mukaan siirtolaisia on kahdenlaisia. On läpikulkijoita, jotka yrittävät rajojen yli laittomasti päästäkseen eteenpäin kohti Länttä. Sitten on niitä, joiden poliisi arvelee pääasiassa aiheuttavan Ilokin asukkaille ongelmia. Principovacin leirillä Serbiassa oleilevat siirtolaiset pääsevät vapaasti liikkumaan leiriltä ylittääkseen rajan Kroatiaan. Siellä he varastelevat ja ryöstelevät ja myyvät saaliinsa siirtolaisleirillä rahoittaakseen matkansa kohti lopullista päämäärää, Länsi-Eurooppaa.

Ilokin pormestari Marina Budimir kertoo viranomaisten olevan tietoisia ongelmasta ja yhteydenpidon sisäministeriöön sekä Ilokin poliisiin olevan jatkuvaa. Sillä välin turhautuneet Ilokin asukkaat linnoittautuvat iltaisin asuntoihinsa – pelkäämään.