Kroatiassa yli 70 prosenttia turvapaikkaa hakeneista katoaa vastaanottokeskuksista – epäily turvapaikkajärjestelmän väärinkäyttämisestä

Zagrebin poliisi Kroatiassa tutkii 15 turvapaikanhakijan ihmissalakuljetustapausta, minkä päätekijä on 34-vuotias turkkilainen. Tapaus on yksi monista, joiden seurauksena turvapaikkaa Kroatiasta hakeneet katoavat jatkaakseen matkaa syvemmälle Eurooppaan.

Vuoden 2019 joulukuun 27. päivään mennessä Kroatiassa oli pidätetty 976 ihmissalakuljettajaa, joita oli syytetty kaikkiaan 904 rikoksesta. Samaan aikaan 1661 henkilöä haki Kroatiasta turvapaikkaa.

Yli 70 prosenttia kansainvälistä suojelua hakeneista on kuitenkin kadonnut Kroatian vastaanottokeskuksista, mikä on herättänyt epäilyn turvapaikkajärjestelmän väärinkäyttämisestä. Kun siirtolaiset jäävät kiinni laittomasta rajanylityksestä Kroatian rajalla, he hakevat turvapaikkaa Kroatiasta. Tämän jälkeen he lähtevät vastaanottokeskuksesta jatkaakseen matkaa kohdemaihinsa – Saksaan, Itävaltaan ja Italiaan – ihmissalakuljetusverkoston avulla.

Zagrebin poliisi käyttää tapauksista termiä ”toissijainen siirtolaisuus”. Kyseessä ovat lähes poikkeuksetta elintasopakolaiset, sillä nämä siirtolaiset eivät pyri missään kauttakulkumaissa esittämään todisteita lähtömaassaan kokemastaan vainosta.

Poliisi pysäytti jouluaattona Iveco Daily -pakettiauton Zagrebin ja Goričan välisellä A4-moottoritiellä. Turkkilaismies kieltäytyi tulemasta autosta ulos. Seuraavaksi mies yritti paeta ajamalla mutta osui poliisiauton oveen. Tämän jälkeen poliisit saivat miehen pidätettyä. Auton tavaratilasta löytyi 15 turvapaikanhakijaa.

Mies on asetettu esitutkinnan jälkeen syytteeseen useista rikoksista.

Lähde Total Croatia News