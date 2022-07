KRP käynnistänyt esitutkinnan seksuaalirikoksesta

Keskusrikospoliisi on käynnistänyt esitutkinnan seksuaalirikoksesta, jossa epäiltynä on eduskuntaryhmästään kesäkuussa eronnut kansanedustaja, kerrotaan Poliisin julkaisemassa tiedotteessa.

Epäillyn rikoksen epäillään kohdistuneen tekohetkellä täysikäiseen asianomistajaan ja sen epäillään tapahtuneen vuonna 2015. Rikosnimike tarkentuu esitutkinnan kuluessa.

Esitutkinta on avattu, koska poliisi on saanut uusia tietoja ja poliisi on kuullut henkilöitä, joita ei ole kuultu henkilöön liittyneessä aiemmassa vuonna 2020 tehdyssä esiselvityksessä. Uusien tietojen perusteella henkilöä on syytä epäillä rikoksesta.

Tässä vaiheessa ei ole muuta tiedotettavaa asiassa.

