KRP osallistui kansainväliseen operaatioon liittyen epäiltyihin törkeisiin veropetoksiin

Keskusrikospoliisi on tehnyt yhteistyössä Alankomaiden ja Saksan viranomaisten kanssa etsintöjä ja kiinniottoja liittyen lähdeverojen kiertämiseen liittyviin rikosepäilyihin.

Keskusrikospoliisi on mukana Suomen, Saksan ja Alankomaiden yhteisessä tutkintaryhmässä, joka puuttuu lähdeveron kiertämiseen tähtäävään rikosilmiöön. Suomessa KRP tutkii yhteistyössä Verohallinnon kanssa ilmiöön liittyviä epäiltyjä törkeitä veropetoksia. Esitutkintaan liittyen järjestettiin tutkintaryhmän jäsenmaiden yhteinen operaatiopäivä, jossa otettiin kiinni kaksi epäiltyä Suomessa ja Alankomaissa.

– Tutkintaryhmä on alustavasti arvioinut, että vältetyn veron määrä Suomessa, Alankomaissa ja Saksassa on rikosepäilyjen osalta kymmeniä miljoonia euroja, kertoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Merja Laitinen-Jaakkola Keskusrikospoliisista.

Esitutkinta asiassa on kesken ja poliisi tiedottaa asiasta uudelleen, kun se on esitutkinnan kannalta mahdollista.

Rikosepäilyt kytkeytyvät laajempaan ilmiöön

Lähdeveron välttämiseen tähtäävät järjestelyt ja niin kutsutut cum/ex- ja cum/cum -kaupat ovat laajamittainen kansainvälinen ilmiö, joka on aiheuttanut merkittäviä veronmenetyksiä useissa Euroopan maissa. Ilmiöllä tarkoitetaan osingon maksuhetken ympärillä tapahtuneita järjestelyjä ja kauppoja, joilla pyritään saamaan perusteettomia veroetuja.

– Kyse on monimutkaisesta kansainvälisestä ilmiöstä, jossa tarvitaan aina osallistujat ainakin kahdesta eri maasta. Järjestelyssä hyödynnetään eri valtioiden välisiä verosopimuksia, joiden perusteella osingoista ei peritä lähdeveroa. Järjestelyt sisältävät monimutkaisia rakenteita ja järjestelyissä on mukana useita erilaisia tahoja eri maista. Suomessa ilmiön tutkiminen ja torjuminen ovat tärkeitä tavoitteita poliisille ja Verohallinnolle, Laitinen-Jaakkola sanoo.

Linkki Eurojustin tiedotteeseen operaatiosta: Eurojust coordinates actions in Netherlands and Finland against dividend fraud and tax evasion.

