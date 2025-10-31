Kuititonta kebabia ja pimeää pizzaa: Verohallinnon tehovalvonta paljasti 11 miljoonan veroeuron jääneen maksamatta

Pizzeriat, kebab-grillit ja kiinalaiset ravintolat joutuivat tehovalvonnan kohteeksi. Verottaja löysi 11 miljoonan euron edestä maksamattomia veroja. Tehovalvonnassa paljastuneet epäkohdat olivat niin vakavia, että niistä on tehty myös satoja ilmoituksia rikosepäilyistä.

Verohallinnon tehovalvonta iski syksyyn asti jatkuneessa operaatiossa noin 370 ravintolaan – pääasiassa pizzerioihin, kebab-paikkoihin ja kiinalaisiin ravintoloihin. Tulokset olivat tyrmääviä: yhteensä 11 miljoonan euron edestä veroja oli jäänyt maksamatta. Kyse ei ollut pikkusummista, vaan tuloveroista, arvonlisäveroista, ennakonpidätyksistä ja muista työnantajavelvoitteista.

Yli puolessa tarkastetuista yrityksistä löytyi niin vakavia epäkohtia, että ne siirrettiin rikostapausharkintaan. Toisin sanoen: Verohallinto selvittää, onko rikosilmoitukselle perusteita. Lisäksi viranomaisille tehtiin yli 450 ilmoitusta muun muassa etuuksien väärinkäytöstä, eläkemaksujen laiminlyönneistä ja rahanpesuepäilyistä.

Verohallinnon harmaan talouden torjunnasta vastaava johtaja Tarja Valsi kertoo, että valvontakohteet valittiin tarkkaan riskianalyysin perusteella. Ja osumatarkkuus oli kohdillaan.

”Tulokset osoittavat, että kohdevalinta on ollut hyvin onnistunut ja valvonta on kohdistunut niihin, jotka todennäköisimmin toimivat väärin”, Valsi toteaa tiedotteessa.

Valsi huomauttaa, ettei monikaan asia ole kymmenessä vuodessa parantunut.

”Valtaosa ravintola-alan yrityksistä toimii asiallisesti ja oikein, mutta väärin toimiminen on edelleen sangen yleistä.”

Lähde: STT

Lue lisää aiheesta: