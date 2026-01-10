”Kulinaarinen apartheid”: Valkoisen miehen kebab-ravintola kiusattiin ulos Lontoossa

Brittiläinen mies perusti Lontoon Hackneyssa kebab-ravintolan ja kohtasi voimakasti vihamielisyyttä paikalliselta turkkilaisyhteisöltä, jonka mukaan valkoisella miehellä ei ole oikeutta myydä kebabia heidän alueellaan.

Dirty Donny´sin kebab-ravintolaa kritisoitiin muun muassa sosiaalisessa mediassa kulttuurisen omimisen ja gentrifikaation osalta. (The Tab)

Brittiläinen mies kiusattiin sulkemaan kebab-ravintolansa etnisen taustansa vuoksi. Hän pyysi anteeksi ja muutti ravintolansa brändin herkkukaupaksi.

Donny´sin yrittäjä kirjoitti Instagramissa ”Olen kysynyt itseltäni, olenko täysi idiootti vai paha ihminen – toivottavasti vain ensin mainittu, sillä tiedän, ettei minulla ole koskaan ollut pahoja aikomuksia tai tarkoitusta loukata ketään, etenkään niitä yhteisöjä, jotka alun perin inspiroivat tätä. Mutta ymmärrän, että vaikutus on tärkeämpää kuin tarkoitusperä, ja olen todella nolostunut, että olen aiheuttanut niin paljon loukkausta.”