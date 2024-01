Kulttuuri rikastuu myös alamaailmassa: huumekauppa käytännössä kokonaan ulkomaalaisten hallussa

Avoimien rajojen politiikan aiheuttama kulttuurillinen rikastuminen näkyy myös järjestäytyneessä rikollisuudessa. KRP:n mukaan Suomen huumekauppa on käytännössä kokonaan ulkomaalaisten diilereiden hallussa. Tämän seurauksena kotimaiset liivijengit joutuvat etsimään muita aloja rikostensa kohteeksi.

”Suurin osa tekijöistä tutkinnassa olevissa törkeissä huumausainerikoksissa on ulkomaalaistaustaisia tai he johtavat toimintaa ulkomailta käsin. Tämä on selkeä muutos aiempaan. Yksi keskeinen piirre on, että varsin monella toimijalla on jonkinlainen kytkös Ruotsiin. Lisäksi myös muualta Euroopasta pyritään tulemaan Suomen huumausainemarkkinoille”, keskusrikospoliisin uusi apulaispäällikkö Timo Kilpeläinen sanoo.

Ulkomaalaisten ottaessa huumekauppaa haltuun, siirtyvät kotimaiset rikolliset yhä enemmän toisenlaisten rikollisuuden muotojen pariin, mikä tarkoittaa esimerkiksi veronkiertoa, petoksia ja muita vastaavia talouteen liittyviä rikoksia, joissa kiinnijäämisriski on pienempi, tuomiot pienempiä ja tuotot potentiaalisesti merkittävästi suurempia. Samalla rehelliset suomalaiset yrittäjät kärsivät tämän seurauksena.

Ulkomaalaisten pyörittämän huumekaupan oheisongelmina on jo Suomeenkin rantautuneet katujengit, jotka kasvavat nopeaa vauhtia ja jotka taistelevat reviireistään väkivalloin myös julkisilla paikoilla ja välittämättä sivullisista uhreista.

Lähde: MTV Uutiset