Kulttuurikeskus Otsola tekee paluun!

Kulttuurikeskus Otsola ilmoitti eilen paluustaan ja avajaiset pidetään syksyn aikana.

Kulttuurikeskus Otsolan tiedote:

”Viime syksynä palanut Kulttuurikeskus Otsola ei ole poistunut keskuudestamme. Tulemme takaisin vahvempana ja parempien fasiliteettien kanssa!

Avajaiset pidetään syksyn aikana – tiedotamme tästä lisää lähiaikoina. Sitä odotellessa voitte tukea remontti- ja muita perustamiskulujamme ostamalla tukipaidan. Paitojen kaikki tuotto tilitetään lyhentämättömänä Otsolan käyttöön. Malleina löytyy vaimari, t-paita, college ja huppari.

Paidat myydään ennakkomyyntinä. Ostoaika on elokuun viimeiseen päivään saakka. Sen jälkeen tilatut paidat laitetaan painoon ja toimitetaan tilaajille syyskuun aikana.

Voit tilata vaimarin, t-paidan, collegen ja/tai hupparin ystäviltänme No Compromise Clothingilta tästä: https://nocompromiseclothing.com/?product_cat=support-otsola

Muista samalla selata vaatekaupan muuta valikoimaa ja ostaa itsellesi vaatetusta niskaasi. Seuratkaa tiedotusta ja nähdään viimeistään avajaisissa!”

