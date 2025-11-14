Kulttuurikeskus Otsolan avajaiset huomenna lauantaina Hyvinkäällä

Vuosi sitten palaneen Kulttuurikeskus Otsolan avajaiset järjestetään huomenna lauantaina Hyvinkäällä. Kyseessä on uusi tila, joka on suurempi ja parempi kuin edellinen. Toisin sanoen äärivasemmistolaiset tuhopolttajat tekivät karhunpalveluksen itselleen polttamalla huonomman tilan pois alta ja pakottamalla Otsola-yhteisön hankkimaan paremman tilan itselleen ja toiminnoilleen.

Avajaisissa järjestetään kamppailuotteluita, Tuukka Kuru pitää puheen kansallismielisten tilojen tärkeydestä ja lopuksi siellä esiintyy kolme bändiä – Pyhä Kuolema, Vapaudenristi sekä Dawn of Purity. Sisäänpääsy maksaa 20 euroa. Tarjolla on alkoholitonta juomaa sekä ruokaa, mutta omat alkoholit voi tuoda mukanaan, jos sattuu janottamaan.

Paikan osoite julkaistaan lauantai-aamuna Otsolan sometileillä (Telegram, X), joten ota sivut seurantaan!

Kansalaisen tietojen mukaan Otsolaan on jo suunniteltu uusia tapahtumia, mikä tarkoittaa tietenkin virenevää kansallismielistä kulttuurielämää lähitulevaisuudessa. Ensimmäisessä Otsolassa järjestettiin esimerkiksi seminaareja, konsertteja, ja kamppailuilta – siis jokaiselle jotakin.