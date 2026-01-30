Kulttuurikohteiden tuhopoltot yleistyvät, tekijöinä yhä useammin maahanmuuttajat

Ranskan kulttuurikohteisiin kohdistuneet tuhopoltot jatkuvat, kun 33‑vuotias Afganistanista tullut mies vangittiin epäiltynä sarjapaloista Montpellier’n keskustassa.

Montpellierissä on määrätty tutkintavankeuteen 33‑vuotias Afganistanista tullut mies, jonka epäillään sytyttäneen useita tulipaloja aivan kaupungin ikonisen Opéra Comédien takana. Tapahtumat sijoittuivat varhaisaamun tunteihin viime sunnuntaina, kun poliisin kaupunkivalvontakamerat tallensivat miehen sytyttämässä roskasäiliötä Rue de la Maréchausséella – vain muutaman metrin päässä historiallisesta oopperatalosta.

Kello oli noin 5.40, kun kameravalvonnan operatiivinen yksikkö huomasi miehen kumartuvan roskasäiliön äärelle ja sytyttävän sen tuleen. Tämän jälkeen epäilty poistui rauhallisesti paikalta ja jatkoi jalan kaupungin keskustan läpi.

Poliisipartiot hälytettiin välittömästi, ja Midi Libren mukaan epäilty tavoitettiin lyhyen etsinnän jälkeen Rue des Étuvesilta. Mies otettiin kiinni ilman vastarintaa. Hän kertoi poliisille olevansa koditon ja esittäytyi Afganistanin kansalaiseksi.

Useita paloja – skoottereita tuhoutui, rakennusten julkisivut mustuivat

Tutkinnassa selvisi, että samalla kadulla oli sytytetty kolme roskasäiliötä ennen kuin epäilty siirtyi Rue Richelieulle, jossa hän sytytti tuleen kolme pysäköityä skootteria. Liekit levisivät ja vaurioittivat neljää muuta ajoneuvoa. Myös lähitalojen julkisivut kärsivät savuvahinkoja, ja viranomaisten mukaan palo oli lähellä laajentua huomattavasti vakavammaksi.

Mies vietiin maanantaina Montpellier’n syyttäjän eteen, ja hänelle määrättiin psykiatrinen arvio. Hän pysyy tutkintavankeudessa odottamassa pikaoikeudenkäyntiä.

Tuhopoltot yleistyneet – tekijöinä usein maahanmuuttajataustaisia

Ranskassa on viime vuosina nähty kasvava määrä tuhopolttoja, joissa epäiltyinä on ollut maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Viime heinäkuussa 51‑vuotias marokkolainen mies tuomittiin Saint‑Gillesissä metsäpalosta, joka tuhosi neljä hehtaaria metsää. Huolimatta vakavasta rikoksesta ja pitkästä rikosrekisteristä hän selvisi ehdollisella.

Yksi tunnetuimmista tapauksista liittyy sudanilaiseen mieheen, joka vuonna 2022 sytytti useita tulipaloja Pau’n kaupungissa. Hän tuhosi 16 asuntoa, useita autoja ja osan kirkosta. Yksi opiskelija joutui hyppäämään palavasta asunnostaan ja mursi molemmat nilkkansa. Siitä huolimatta miestä ei määrätty karkotettavaksi, koska hän väitti henkensä olevan vaarassa Sudanissa.

Viime vuonna kaksi ranskalaista kirkkoa joutui tuhopolttajien kohteeksi, ja Avignonissa joukko nuoria miehiä ryntäsi kirkkoon huutaen “Allahu akbar” ja uhaten polttaa rakennuksen. Tämän jälkeen poliisi joutui vartioimaan sunnuntaimessuja.

