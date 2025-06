”Kulttuurinen nationalismi” ja huolestuminen maahanmuutosta on luokiteltu ”oikeistolaiseksi terroristiseksi ideologiaksi” Britannian terrorismin vastaisessa ohjelmassa

Britannian hallituksen terrorisminvastainen Prevent-ohjelma on listannut ”kulttuurisen nationalismin” ja uskomuksen, että länsimainen kulttuuri on uhattuna massamaahanmuuton vuoksi, merkiksi ”oikeistolaisesta terroristisesta ideologiasta”.

”Prevent on ohjelma, joka perustettiin islamistien vuonna 2005 Lontoossa tekemien terrori-iskujen jälkeen potentiaalisten terroristien radikalisoitumisen estämiseksi. Ohjelma on jälleen kerran joutunut syytösten kohteeksi, koska sen uusimmissa ohjeissa väitetään sen kohdistuvan väärin konservatiiveihin ja oikeistopopulisteihin”, The Telegraph-lehti raportoi.

Verkkokoulutuskurssilla on tarkoitettu brittiläisten sairaaloiden, koulujen, yliopistojen ja muiden julkisten laitosten työntekijöille, jotka ovat lain mukaan velvollisia ilmoittamaan ohjelmalle mahdollisista ääriliikkeiden kannattajista. Prevent-ohjelmassa on lueteltu yksityiskohtaisesti tekijöitä, jotka voivat olla merkki siitä, että joku on omaksunut ”äärioikeistolaisen terroristisen” ideologian.

Valkoisen ylivallan ja valkoisen/etnisen nationalismin lisäksi terrorismin torjuntaohjelma on listannut ”kulttuurisen nationalismin”, jonka se määrittelee seuraavasti: ”Länsimainen kulttuuri on uhattuna massamuuton ja tiettyjen etnisten ja kulttuuristen ryhmien integraation puutteen vuoksi.”

Kriitikot varoittivat, että sisällyttämällä ohjelmaan tällaisia laajasti jaettuja näkemyksiä maahanmuutosta, terrorisminvastainen ohjelma juuttuisi entistä enemmän virheellisiin väitteisiin valtavirran konservatiivien oletetuista terrorismin uhista, mikä rajoittaisi ohjelman kykyä kohdistaa toimet todennäköisiin islamistiterroristeihin.

Prevent on jo pitkään kohdannut kritiikkiä siitä, että se ei ole onnistunut estämään terrori-iskuja, vaan keskittynyt suhteettomasti väitettyihin oikeistolaisiin uhkiin.

Vuonna 2023 julkaistussa William Shawcrossin laatimassa riippumattomassa hallituksen raportissa todettiin, että ”äärimmäinen oikeistolainen ideologia tunnistetaan Prevent-ohjelmassa usein tavalla, joka sisältää populistisia konservatiivisia ääniä, joilla ei ole mitään tekemistä väkivaltaisen ekstremismin kanssa… Islamismista taas tunnistetaan vain väkivaltaisimmat fasistiset jihadistiryhmät.”

”Kaikki Britanniassa minun tarkastukseni jälkeen tehdyt terrori-iskut ovat olleet luonteeltaan islamistisia”, Shawcross sanoi. ”Mutta nyt paljon enemmän ihmisiä on ohjattu Prevent-ohjelmaan äärioikeistolaisten huolenaiheiden vuoksi, ja suurin osa heistä näyttää olevan ohjattu ohjelmaan mielenterveysongelmien sekä kotimaisten ja sosiaalisten ’haavoittuvuuksien’ vuoksi.”

Southportin lastenmurhaaja ei ollut uhka

Raportissa todettiin myös, että yli puolet vuodesta 2016 lähtien tehdyistä terrori-iskuista oli sellaisten henkilöiden tekemiä, jotka olivat Prevent-ohjelman tiedossa, mikä tarkoittaa, että ohjelma oli epäonnistunut radikalisaation torjumisessa.

Tämä suuntaus jatkui viime vuonna, kun Axel Rudakubana, toisen sukupolven maahanmuuttaja, teki joukkopuolustuksen lasten tanssijuhlissa Southportissa. Ruandalaismies tappoi kolme pientä tyttöä ja haavoitti 10 muuta. Rudakubana oli raportoitu Prevent-ohjelmaan kolmesti ennen raakalaismaisen hyökkäyksen tekemistä, mutta viranomaiset olivat joka kerta hylänneet hänet uhkana.

On myös varoitettu, että luokittelemalla ”kulttuurinen nationalismi” ääriliikkeen merkiksi, terrorismin vastaista ohjelmaa voitaisiin käyttää julkisen keskustelun tukahduttamiseen.

Kirjeessään sisäministeri Yvette Cooperille Free Speech Unionin perustaja Lord Young of Acton sanoi: ”Vaikka määritelmää ei ole määritelty laissa eikä se ole lakisääteisen rajoituksen alainen, koulutuksessa annettu määritelmä laajentaa epäilyn piiriin henkilöt, joiden näkemykset ovat täysin laillisia mutta poliittisesti kiistanalaisia.”

Nyt kun ’kulttuurinen nationalismi’ on luokiteltu äärioikeistolaisen terroristisen ideologian alaluokaksi, jopa valtavirran, oikeistolaiset uskomukset ovat vaarassa tulla kohdelluiksi ideologisesti epäilyttävinä, vaikka ne ovatkin täysin laillisen ilmaisun rajoissa.”

Free Speech Unionin perustaja totesi, että valtavirran poliitikot, mukaan lukien entinen konservatiivien maahanmuuttoministeri Robert Jenrick ja jopa pääministeri Keir Starmer, joka varoitti äskettäisessä puheessaan, että maahanmuutto voi johtaa siihen, että Britanniasta tulee ”muukalaisten saari”, voitaisiin pitää potentiaalisina ääriaineksina ohjeiden mukaan.

Lord Young varoitti, että ihmiset, jotka ohjataan Prevent-ohjelmaan tällaisista harmittomista näkemyksistä, voivat joutua kohtaamaan ”vakavia, pitkäaikaisia seurauksia” koulutuksellisille ja urakehitysmahdollisuuksilleen sekä julkiseen maineeseensa.

Vastauksena sisäministeriön tiedottaja sanoi: ”Prevent-ohjelman tarkoituksena ei ole rajoittaa keskustelua tai sananvapautta, vaan suojella radikalisoitumiselle alttiita henkilöitä.”

Lähde: Breitbart

