Kulttuurit jälleen törmäyskurssilla Saksassa: Isä vaati poikaansa tappamaan sisarensa ”kunnian vuoksi”

”Sen pitää näyttää onnettomuudelta” – syyrialaisisän käsky pojalleen ei jättänyt tulkinnanvaraa. Saksalainen oikeus kohtasi jälleen muukalaisten kunniakulttuurin, jossa tyttären elämä on halvempi kuin perheen maine.

Cuxhavenissa, Ala-Saksissa, paljastui kunniamurhayritys, jossa syyrialainen isä yritti saada poikansa tappamaan tämän 19-vuotiaan sisaren. Poliisin mukaan 17-vuotias poika kieltäytyi rohkeasti toteuttamasta isänsä suunnitelmaa ja ilmoitti asiasta viranomaisille.

Poika kertoi Bild-lehdelle, että isä oli raivostunut, kun tytär oli tallentanut vieraan pojan puhelinnumeron omaan puhelimeensa – teon, jonka isä koki perheen kunnian loukkauksena. ”Hän katsoi minua kylmästi, hymyilemättä. Sitten hän sanoi: ’Sinun täytyy tappaa hänet. Sen pitää näyttää onnettomuudelta, riidalta. Kukaan ei saa tietää, että hän loukkasi kunniaani.'”

Poliisin mukaan pojan päätös ilmoittaa isänsä suunnitelmasta ansaitsee suurta arvostusta. ”On kunnioitettavaa, että nuori ihminen näin vaikeassa tilanteessa uskaltaa kääntyä poliisin puoleen ja asettua isäänsä vastaan”, sanoi Stephan Hartmann, Cuxhavenin poliisin erikoisyksikön johtaja.

Perhe oli saapunut Saksaan vuonna 2019 ja asui valtion tuella suuressa asunnossa. Median mukaan isä hallitsi perhettä ankaralla kurilla, pahoinpiteli tyttäriään ja kielsi heitä olemasta yhteydessä poikiin. Tytär kertoi Bildille: ”Isä on lyönyt meitä viiden vuoden ajan. Meillä ei ole lupaa puhua pojille tai olla heidän kanssaan tekemisissä.”

Tytöt eivät saaneet edes ottaa kuvia itsestään. ”Otin kerran kuvan jäätelöstä, jossa näkyi myös käteni. Jouduin poistamaan sen heti”, tytär kertoi.

Isää vastaan on nyt nostettu syyte murhan yrityksestä, ja hän on pidätettynä. Hänet tunnetaan poliisille myös aiemmista rikkomuksista, kuten pahoinpitelystä, jonka vuoksi hänet karkotettiin asunnostaan 14 päiväksi.

Isä oli toistuvasti sanonut haluavansa elää maassa, jossa häntä ylistettäisiin tyttärensä tappamisesta – ei maassa, jossa siitä joutuu vankilaan.

Saksassa kunniamurhat ovat lisääntyneet vuoden 2015 rajojen avaamisen jälkeen. Viime vuonna somalialainen maahanmuuttaja joutui oikeuteen sisarensa puukottamisesta tämän 23-vuotissyntymäpäivänä, koska ei hyväksynyt tämän sopeutumista länsimaiseen kulttuuriin. Kotietsinnässä löytyi käsin kirjoitettuja viestejä, joissa mies kirjoitti: ”Siskoni yrittää olla huora” ja ”Voin elää ilman tulevaisuutta, mutta en ilman kunniaa.”

Lähde: Remix News

