Kulttuuriympäristöpäivät 2025: Rakennettu perintömme-teema kutsuu kansalaisia tutustumaan ja dokumentoimaan rakennusperintökohteita ympäri Suomea

Kotiseutuyhdistykset, museot ja monet muut toimijat järjestävät tapahtumia rakennusperintökohteissa eri puolilla Suomea. Myös valokuvahaaste sekä lapsille ja nuorille suunnattu kilpailu houkuttelevat tutustumaan rakennettuihin aarteisiimme ja dokumentoimaan niitä.

Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä vietetään vuonna 2025 teemalla Rakennettu perintömme. Rakennettu perintö muodostuu eri aikakausien rakennuksista ja ympäristöistä, jotka heijastavat alueen identiteettejä. Kylien, kotitalojen, koulujen ja muiden kokoontumispaikkojen erityispiirteet sekä niihin liittyvät tarinat tekevät niistä merkityksellisiä. Kulttuuriympäristöpäivät näyttää, miten rakennusperintöä voidaan vaalia ja käyttää niin, että se säilyy myös tuleville sukupolville.

Opastettuja kierroksia, avoimia ovia ja paljon muuta

Kulttuuriympäristöpäivien yleisötapahtumissa pääset tutustumaan esimerkiksi Alvar Aallon suunnittelemiin rakennuksiin, vanhaan viinatehtaaseen Rajamäellä ja saunomaan Avoimet lauteet -tapahtumassa Uudenkaupungin seudulla. Suurin osa kulttuuriympäristöpäivien tapahtumista on maksuttomia.

Taltioi kulttuuriperintöä ja ilmianna oma lempipaikkasi

Maailman suurin valokuvauskilpailu Wiki Loves Monuments järjestetään jälleen jälleen 1.–30.9.2025. Kilpailu järjestetään Suomessa jo seitsemättä kertaa. Kilpailu innostaa kuvaamaan rakennettua perintöä ja nostamaan esiin omien kuva-arkistojen aarteita. Tärkeintä kilpailussa on yhteisen kulttuuriperintömme tallentaminen sekä näkyväksi ja tunnetuksi tekeminen.

Valokuvakilpailuun liittyy rakennetun perinnön vuonna myös kampanja, jossa kerätään tietoa vuonna 2025 merkityksellisenä pidetystä rakennusperinnöstä. Kohde voi olla mikä tahansa itselle tärkeä rakennus tai paikka, kuten asuinalue, puisto, harrastuspaikka tai matkakohde.

Entä lasten ja nuorten lempipaikat?

Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailussa halutaan tietoa lasten ja nuorten lempipaikoista rakennetussa ympäristössä. Kilpailuun voivat osallistua 6–17-vuotiaat 1.9.-15.12.2025. Kilpailuun osallistutaan ryhmässä ohjaajan tukemana kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja kerho- ja harrastustoiminnassa.

Kulttuuriympäristöpäivät on Euroopan laajin yleisötapahtumien kokonaisuus

Euroopan kulttuuriympäristöpäivillä (European Heritage Days) järjestetään vuosittain kymmeniä tuhansia tapahtumia. Päiviä vietetään 48 maassa Euroopan neuvoston ja Euroopan komission aloitteesta.

Suomessa kulttuuriympäristöpäiviä koordinoivat ympäristöministeriö ja Suomen Kotiseutuliitto yhteistyössä Museoviraston, Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran ja Suomen Museoliiton kanssa.