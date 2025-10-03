Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 2,3 prosenttia, terveydenhoito kallistui eniten

Kuluttajahinnat kallistuivat syyskuussa 2,3 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, käy ilmi Tilastokeskuksen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotiedoista. Elokuussa indeksin vuosimuutos oli 2,2 prosenttia.

Eniten vuodentakaiseen verrattuna kallistui terveydenhoito, jonka hinnat nousivat 6,2 prosenttia. Myös viestintä kallistui selvästi eli 4,5 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Samoin kallistuivat selvästi alkoholi ja tupakka, joiden hinnat nousivat 3,4 prosenttia.

Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat kallistuivat syyskuussa vuoden takaiseen verrattuna 2,6 prosenttia. Asuminen, vesi, sähkö, kaasu ja muut polttoaineet puolestaan kallistuivat 3,0 prosenttia.

Vaatetuksen ja jalkineiden kohdalla hintojen nousu jäi syyskuussa 0,7 prosenttiin.

Liikennekustannukset halpenivat

Kaikista muista menoista poiketen liikennekustannukset halpenivat syyskuussa 0,4 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli syyskuussa ennakkotietojen mukaan 0,5 prosenttia.

Ennakkotiedot täsmentyvät tilastokuukauden jälkeen, kun tiedonkeruu on kokonaisuudessaan päättynyt kuun loputtua.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta, ajoneuvoveroa eikä kalastus- ja metsästysmaksuja. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

STT