Kuningas Charles katkaisi siteet veljeensä: Prinssi Andrew menettää tittelinsä ja kartanonsa

Prinssi Andrew’n nimi on pyyhitty pois hovin kirjoista. Kuningas Charlesin päätös on selvä viesti: monarkia ei enää suojele niitä, joiden menneisyys uhkaa koko instituution uskottavuutta.

Britannian kuningas Charles on tehnyt historiallisen päätöksen: hän on riisunut nuoremmalta veljeltään Andrew’lta kaikki kuninkaalliset arvonimet ja määrännyt hänet luopumaan Royal Lodge -kartanostaan Windsorin alueella. Buckinghamin palatsin mukaan toimenpiteet ovat osa pyrkimystä suojella monarkian mainetta, kun Andrew’n yhteydet seksuaalirikollinen Jeffrey Epsteiniin ovat jälleen nousseet julkisuuteen.

Arvonimet pois, kartano vaihtuu vaatimattomampaan

65-vuotias Andrew, entinen Yorkin herttua ja kuningatar Elisabetin toinen poika, tunnetaan nyt nimellä Andrew Mountbatten Windsor. Palatsi on toimittanut hänelle virallisen ilmoituksen kartanon vuokrasopimuksen purkamisesta. Andrew’n on määrä siirtyä yksityiseen asumukseen Sandringhamin tiluksille Itä-Englantiin.

Päätös on yksi merkittävimmistä toimenpiteistä, joita brittiläinen hallitsija on kohdistanut kuninkaalliseen perheenjäseneen nykyaikana. Charlesin kerrotaan saaneen täyden tuen muulta perheeltä, mukaan lukien kruununperijä prinssi Williamilta.

Epstein-kytkökset ja vuosien skandaalit

Andrew’n maine on ollut vaakalaudalla jo vuosien ajan. Hän joutui luopumaan kauppasuhteita edistävästä roolistaan vuonna 2011 ja vetäytyi kaikista kuninkaallisista tehtävistä vuonna 2019. Vuonna 2022 hän menetti myös sotilaalliset yhteytensä ja suojelijatehtävänsä, kun häntä syytettiin seksuaalisesta hyväksikäytöstä – syytöksiä, joita hän on johdonmukaisesti kiistänyt.

Hän päätyi kuitenkin sopimaan oikeusjutun Virginia Giuffren kanssa, joka väitti Andrew’n käyttäneen häntä hyväkseen teini-ikäisenä. Giuffre menehtyi huhtikuussa, mutta hänen muistelmansa ovat nostaneet tapauksen uudelleen esiin. Kirjassaan hän kuvailee Andrew’ta ”etuoikeutetuksi mieheksi, joka piti seksuaalista kanssakäymistä hänen kanssaan syntymäoikeutenaan”.

Palatsi: ”Ajatukset uhrien puolella”

Buckinghamin palatsi korostaa, että toimenpiteet ovat välttämättömiä, vaikka Andrew edelleen kiistää kaikki syytökset.

”Hänen Majesteettinsa haluavat tehdä selväksi, että heidän ajatuksensa ja syvimmät myötätuntonsa ovat kaikkien hyväksikäytön uhrien ja selviytyjien puolella”, lausunnossa todetaan.

Kirjeenvaihtoa Epsteinille ja maksamaton vuokra

Lokakuussa julkisuuteen vuoti kirjeenvaihtoa vuodelta 2011, jossa Andrew kirjoitti Epsteinille: ”Pidetään yhteyttä” ja ”pelataan pian lisää”. Lisäksi brittiläiset sanomalehdet ovat raportoineet, ettei Andrew ole maksanut vuokraa 30-huoneisesta kartanostaan kahteen vuosikymmeneen – vaikka hän alun perin rahoitti sen remontin.

Asia herätti huomiota myös parlamentissa, jossa komitea kyseenalaisti, onko Andrew’n asuminen kartanossa enää perusteltua.

Monarkia puolustuskannalla

Kuningas Charles, joka käy parhaillaan syöpähoidoissa, on ryhtynyt toimiin monarkian suojelemiseksi. Asiantuntijoiden mukaan instituution säilyttäminen on jokaisen hallitsijan ensisijainen tehtävä. Charlesin ja Williamin yhteinen linjaus viestii, että kuninkaallinen perhe pyrkii irtautumaan skandaaleista ja palauttamaan luottamuksen – erityisesti nuoremman sukupolven silmissä, joiden tuki monarkialle on ollut laskussa.

