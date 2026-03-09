Kunnat hankkivat virkamiehille luotiliivejä jengiväkivallan takia

Ruotsissa viranomaisiin kohdistuva väkivalta kasvaa, ja nyt myös aluejohtajat varustetaan ballistisilla suojilla.

Ruotsissa Blekingen kunta valmistautuu hankkimaan ballistisia suojaliivejä osaksi tiettyjen työntekijöiden varustusta. Virallisesti yksityiskohdat pidetään visusti salassa, mutta sisäpiiritietojen mukaan suojavarusteita kaavaillaan ennen kaikkea johtotehtävissä toimiville. Päätös tehdään tilanteessa, jossa uhkailu ja väkivalta viranomaisia kohtaan on Ruotsissa kasvanut räjähdysmäisesti.

Blekinge on antanut hankintayksikölleen tehtäväksi kilpailuttaa henkilökohtaiset ballistiset suojat – käytännössä luotiliivit – työntekijöille, joiden katsotaan työssään altistuvan kohonneille turvallisuusriskeille. Hankintadokumenteissa tarkoitus ilmaistaan suoraan:

”Hankinnan tavoitteena on turvata työympäristö niille työntekijöille, jotka voivat joutua tilanteisiin, joissa uhkataso edellyttää vahvistettua henkilökohtaista suojaa.”

Hankinta salataan tarkoin

Kyseessä on laaja puitesopimus, jonka avulla alue voi tilata suojavarusteita useilta valituilta toimittajilta pitkällä aikavälillä. Kokonaiskustannusten ylärajaksi on asetettu 9,8 miljoonaa kruunua (noin 917 000 euroa).

Kuka suojavarusteita lopulta saa, sitä ei haluta avata julkisuudelle.

”Koska hankinta on kesken, asiaan liittyy ehdoton salassapito, toteaa Blekingessä turvallisuuspäällikkö-nimikkeellä työskentelevä Henrik Magnell.

Magnellin mukaan yksityiskohtia ei tulla kertomaan julkisuuteen myöskään sen jälkeen, kun sopimus on tehty. Tiedot pysyvät salattuina myös jatkossa, hän kertoo Sydöstranille.

Tietojen mukaan kohteena ovat erityisesti johtajat

Vaikka kunta ei nimeä ryhmiä, joiden varustamisesta on kyse, useat lähteet kertovat, että hankinta koskee ennen kaikkea organisaation esimiehiä ja muita johtavia työntekijöitä.

Aiemmin Blekingessä on varustettu ambulanssihenkilöstöä ballistisilla liiveillä – käytäntö, joka on yleistynyt eri puolilla Ruotsia, kun ensihoitajat ovat joutuneet kohtaamaan väkivaltaisia jengitilanteita.

Nyt suunniteltu hankinta näyttää kuitenkin kohdistuvan ennen kaikkea hallinnollisiin ja johtaviin rooleihin, ei kentällä työskenteleviin.

Virkamiehiin kohdistuvat uhkaukset kasvaneet rajusti

Taustalla on kehitys, jossa viranomaisiin kohdistuva uhkailu ja väkivalta ovat lisääntyneet huomattavasti. Viime vuosina useat vakavat tapaukset ovat nostaneet aiheen esiin.

Eräässä laajasti huomiota herättäneessä tapauksessa sosiaalipalvelun johtajan kotiin kohdistettiin tuhopoltto, kun hänen pihallaan seissyt auto sytytettiin tuleen. Liekit levisivät nopeasti ja koko rakennus tuhoutui.

Teko oli osa laajempaa väkivallan ja uhkailun sarjaa, joka liittyi viranomaispäätökseen perheasioissa. Useita henkilöitä tuomittiin hiljattain pitkään vankeuteen. Tutkinnan mukaan hyökkäyksen oli tilannut ulkomailla piileskellyt, jengeihin kytkeytyvä henkilö.

Tapausta on pidetty esimerkkinä siitä, miten järjestäytynyt rikollisuus pyrkii vaikuttamaan viranomaistoimintaan pelottelun ja väkivallan avulla.

Alaikäisiä käytetään väkivallan tekijöinä

Samaan aikaan poliisi ja oikeuslaitos ovat varoittaneet räjähdysmäisesti lisääntyneistä ”tilausrikoksista”, joissa tekijöiksi värvätään yhä nuorempia. Useissa tapauksissa alaikäisiä on käytetty ampumisten ja tuhopolttojen suorittajina – eräänlaisina jengien ”lapsisotilaina”.

Kehitys on tehnyt viranomaisiin kohdistuvasta uhkakuvasta entistä arvaamattomamman. Tämän vuoksi yhä useat työnantajat pyrkivät vahvistamaan henkilöstönsä turvallisuutta, myös niiden työntekijöiden, jotka eivät työskentele kentällä mutta tekevät päätöksiä, jotka voivat herättää aggressioita.

Blekingen kunta näyttää nyt liittyvän tähän joukkoon varustamalla myös korkeampia virkamiehiään ballistisilla suojilla.

