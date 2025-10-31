Kunta rekrytoi ansioituneen hoitoalan työntekijän: Maahanmuuttajataustainen hoitaja kuvasi ja nöyryytti vanhuksia dementiakodissa

Ruotsissa maahanmuuttajataustaisen rikollisen ”ansioluettelo” koostui lähinnä vankilatuomioista, huumeista ja aserikoksista, mutta kunta näki hänessä potentiaalisen hoivatyöntekijän.

Ruotsin Ängelholmin kunta on joutunut kiusallisen kohun keskelle palkattuaan rikostaustaisen Azhi Mahmodin hoitajaksi dementiakotiin. Nyt Mahmodia syytetään vanhusten nöyryyttämisestä ja yksityisyyden loukkaamisesta – sekä vakavista huumausaine- ja aserikoksista.

Toukokuussa poliisipartio pysäytti auton Helsingborgin Södra Stenbocksgatanilla epäiltyään sen matkustajia rikollisesta toiminnasta. Autossa oli kaksi poliisille entuudestaan tuttua nuorta miestä. Toinen heistä oli Azhi Mahmodi, jolla on useita tuomioita huumausainerikoksista ja joka on istunut vankilassa kahdesti.

Auton tarkastuksessa löytyi pussi, joka sisälsi huumaavia tabletteja. Lisäksi poliisi takavarikoi matkapuhelimen, jonka sisältö johti tutkijat kolmannen henkilön jäljille. Tämän henkilön asunnosta tehtiin myöhemmin kotietsintä, jonka yhteydessä löydettiin tuliase. Sekä Mahmodia että tätä kolmatta henkilöä epäillään nyt törkeistä aserikoksista.

Poliisi teki myös kotietsinnän Mahmodin asuntoon, josta löytyi huomattava määrä käteistä rahaa sekä toinen puhelin. Tältä laitteelta löytyi tuhansia kuvia ja videoita, joista osa paljasti järkyttävää sisältöä: Mahmod oli kuvannut dementiakodin asukkaita nöyryyttävällä tavalla.

Ängelholmin kunta vahvisti poliisille, että Mahmod oli työskennellyt hoitajana yhdessä heidän erityisyksiköistään, joka on tarkoitettu muistisairaille vanhuksille. Poliisin mukaan Mahmod ei ainoastaan kuvannut asukkaita pilkallisesti, vaan myös levitti videoita eteenpäin internetissä.

Kuulusteluissa Mahmod myönsi teot ja ilmaisi katumustaan:

”Tämä on häpeällistä. Ei ole mitään tekosyytä. Minua hävettää suunnattomasti. En voi kiistää sitä”, hän sanoi.

Mahmodia vastaan on nyt nostettu syytteet neljästä loukkaavasta valokuvaamisesta ja neljästä salassapitovelvollisuuden rikkomisesta. Lisäksi häntä syytetään törkeistä huumausainerikoksista ja aserikoksista.

Mahmod on syntynyt Irakissa ja hänellä on ollut Iranin kansalaisuus. Hän on nykyisin myös Ruotsin kansalainen, eikä häntä voida karkottaa maasta.

Ängelholmin kunta ei ole suostunut luovuttamaan asiakirjoja, jotka liittyvät Mahmodin rekrytointiin. Samnyttin mukaan kunta ei myöskään ole vastannut puhelintiedusteluihin asiasta.

Lähde: Samnytt

