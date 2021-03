Kuntavaalien siirto: Perussuomalaiset esittivät oikeusministerille epäluottamusta – sai luottamuksen äänestyksessä

Perussuomalaiset esittivät tänään epäluottamuslausetta oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille (r.).

Oikeusministeri on vastuussa vaalien järjestämisestä ja perussuomalaiset kokee, että oikeusministeri on epäonnistunut tehtävässään, kun vaalit siirretään. Oikeusministerillä on ollut vuosi aikaa varmistaa vaalien järjestäminen terveysturvallisesti.

– Hallituksen päätös viime hetkellä siirtää kevään kuntavaaleja oli osoitus vakavasta epäonnistumisesta Suomen demokratian näkökulmasta. Oikeusministeriö ja sen vaaleista vastuussa oleva johto antoivat tilanteen edetä liian takarajalle ja käytännössä laittoivat vaaleista päättävät puoluesihteerit kohtuuttoman tilanteen eteen, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho totesi lähetekeskustelussa.

Yksimielisyydestä luopuminen loukkaus demokratiaa kohtaan

Perinteisesti Suomessa vaalien ajankohdasta ja myös siirtämisestä on aina päätetty puolueiden yhteisymmärryksessä. Vaalien siirrot on lisäksi tehty aina hyvissä ajoin. Näin olisi perussuomalaisten mielestä pitänyt toimia nytkin.

– Yksimielisyyden vaatimuksesta on nyt kuitenkin luovuttu, ja tämä on demokratian kannalta yleistyessään vaarallinen tie. Kun tämä päätös esiteltiin, niin silloin puhuttiin tästä myöhemmin laskuharjoitukseksi mainitusta 11 000 päivittäisestä tartunnasta, mutta olihan tuo luku tiedossa jo huomattavasti paljon aiemmin. Eli on peiliin katsomisen paikka oikeusministeriössä vaaleista vastaavilla henkilöillä.

– Koronaturvalliset vaalit olisi pitänyt ja olisi voitu vuoden valmistelulla varmistaa. Jostain syystä nämä työt jäivät tekemättä, ja kunnat joutuivat etenemään omilla ratkaisuillaan, Halla-aho jatkoi.

Ehdokaslistojen täydentämiselle ei perusteita

Perussuomalaiset totesi jo aiemmin, että nyt kuntavaalien järjestäminen 18.4. on käynyt tosiasiallisesti mahdottomaksi, koska oikeusministeriö on laiminlyönyt velvollisuutensa ryhtyä järjestelyihin. Siksi perussuomalaiset ei enää voinut äänestyttää vaalipäivästä – se oli tehty mahdottomaksi aikataulullisesti.

Perussuomalaiset eivät kuitenkaan löydä hyväksyttävää ja terveysturvallisuuteen liittyvää syytä sille, että ehdokaslistoja saa täydentää siirtymäajalla. Tämä olisi ollut perussuomalaisten mukaan perusteltua vain niiden osalta, jotka tulevat siirtoajalla vaalikelpoisiksi eli täyttävät 18 vuotta.

– Muilta osin ehdokasasettelun pidentäminen kahdella kuukaudella ei ole perusteltua ja luo epäilyn, että vaalien siirrolla ehdokashankinnassaan epäonnistuneet puolueet haluavat parantaa asemiaan vaaleissa, Halla-aho ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio totesivat aikaisemmin tiedotteessaan.

”Henriksson ei nauti eduskunnan luottamusta”

Perussuomalaisten mukaan hallitus kokonaisuudessaan on epäonnistunut. Hallituksen rajat auki ‑politiikalla koronan toinen ja kolmas aalto on päästetty maahan, perussuomalaiset totesivat perusteluissaan.

– Oikeusministeri kuitenkin johtaa oikeusministeriötä, jonka vastuulla on ollut vaalien järjestäminen turvallisesti ajallaan. Hän on vastuussa viran puolesta, mutta hän on vastuussa myös siksi, että oikeusministeriö on erikseen vakuuttanut, että vaalit pystytään järjestämään ajallaan ”epidemiatilanteesta riippumatta”, Halla-aho siteerasi oikeusministeriön sanomisia.

– Oikeusministeri Henriksson ei ole ryhtynyt tarvittaviin toimiin kuntavaalien järjestämiseksi ajallaan ja terveysturvallisesti. Vaalien siirto on toteutettu tavalla, joka asettaa ehdokkaat ja eduskunnan vaikeaan asemaan eikä täytä kehittyneelle demokratialle ja oikeusvaltiolle asetettuja vaatimuksia. Tästä syystä teen seuraavan epäluottamusesityksen: Hyväksyessään hallituksen esityksen eduskunta toteaa, ettei ministeri Henriksson nauti eduskunnan luottamusta, puheenjohtaja Halla-aho esitti.

Eduskunta päätyi kuitenkin antamaan luottamuksensa oikeusministeri Henrikssonille äänin 103-66.