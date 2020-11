Kuntien tukipaketit kasvavat – Purra: Koronapöhö auttaa hallituspuolueita kuntavaaleissa

Koronavirusepidemia on aiheuttanut kuntien verotuloihin pudotusta ja merkittävää kasvua useiden kuntien menoihin sekä menetyksiä esimerkiksi maksu- ja vuokratuloihin. Perussuomalaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Riikka Purra kuitenkin huomauttaa, että kuntatalouden harvinaisen ja historiallisen synkkään tilanteeseen ei ole syynä epidemia.

– Epidemia ja sen yllättävyys on kärjistänyt tilannetta. Velkaantuminen ja kasvavat alijäämät ovat sen sijaan pitkäaikaisia ja rakenteellisia ongelmia, kansanedustaja Riikka Purra sanoo.

– Veropohja on kaventunut, ja yhä harvemmat maksavat kuntaveroa. Kuntien tehtäviä lisätään koko ajan. Nyt uusimpana suurhankkeena on oppivelvollisuuden laajentaminen, Purra muistuttaa.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana myös valtionosuusprosentti on pudonnut merkittävästi.

Hallitus on useilla koronatukipaketeilla ja lainsäädäntömuutoksilla pyrkinyt helpottamaan kuntien tilannetta. Mukana on esimerkiksi peruspalvelujen valtionosuuksien nostamista, koronatestaukseen, jäljittämiseen ja maskeihin liittyvää tukemista.

– Lisäksi kriisikunnan arviointimenettelyn alkamista muutetaan. Alijäämää saa olla pidempään ilman seuraamuksia, vaikka miinus olisi muodostunut paljon ennen koronaepidemiaa.

Tukien kohdistumisesta on kritisoitu laajalti. Jotkut kunnat ovat saaneet valtionosuuden lisäyksenä jopa lähes 900 000 euroa tukea yhtä tartuntaa kohden. Hallitus on perustellut asiaa sillä, että tarkemmin kohdistuneen järjestelmän luominen ei on haastavaa.

Kuntien maskimenoja korvataan uudessa esityksessä kunnan 13—15-vuotiaiden asukkaiden määrän mukaan, vaikka maskisuositus koskee vain yli 15-vuotiaita oppilaita ja opiskelijoita.

Kuntien tukeminen koronaepidemiassa on Purran mukaan ollut välttämätöntä. Muuten kaikki kunnat eivät ehkä olisi selviytyneet edes perustehtävistään.

– Valitettavasti tässä on menty yli. Koronan varjolla on esitetty tukea, joka ei kohdistu koronan aiheuttamiin ongelmiin. On ylituettu kroonisesti velkaantunutta ja pahojen alijäämien kuntasektoria. Varmasta alijäämästä onkin yhtäkkiä siirrytty valtiovarainministeriön arvioimaan yli miljardin ylijäämään, Purra hämmästelee.

– Kyseessä on koronapöhö. Se näkyy kuntien tukemisen lisäksi myös esimerkiksi yrityskentällä, jossa konkurssien määrä on tällä hetkellä aivan poikkeuksellisen alhainen. Monet alat ovat kuitenkin helisemässä. Tukien kohdistuminen siis ontuu.

– Kuntien tukemisessa ilmenee velkarahan hetkellinen onni. Rahaa tulee, kuten on kuultu, ja sitä tulee myös kunnille, enemmän kuin olisi tarpeen, Purra soimaa.

– Koska samaan aikaan ei tehdä mitään rakenteellisia uudistuksia vaan päinvastoin ajetaan kuin käärmettä pyssyyn yhä uusia kuntavelvoitteita, näen kokonaistilanteen hyvin huolestuttavana, Purra sanoo.

Purra arvelee ylimitoitettujen kuntapakettien auttavan hallituspuolueita huhtikuun kuntavaaleissa.

– Hallituspuolueiden on hyvin vaikea tehdä kuntavaalikampanjaa, jos ne eivät voi luvata mitään. Ne eivät menesty taloudesta tai leikkauslistoista puhumalla. Nyt taloustilanne vaikka kuinka monessa kunnassa on todelliseen tilanteeseen nähden suhteettoman positiivinen. Totta kai se auttaa rahanjakajia, Purra sanoo.