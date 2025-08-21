Kuorma-autoissa piileskelevät maahanmuuttajat ”vaarantavat Britannian elintarvikkeiden turvallisuuden”

Pohjois-Ranskassa kuorma-autoihin nousseet laittomat maahanmuuttajat on yhdistetty brittiläisille kuluttajille tarkoitettujen elintarvikkeiden, lääkkeiden ja kotitaloustavaroiden saastumiseen.
Britannian supermarketteihin tarkoitetut tuhansien tonnien elintarvikemäärät ovat saattaneet saastua kuorma-autoissa piileskelevien laittomien maahanmuuttajien toimesta, varoitetaan uudessa raportissa.
Oakland International arvioi, että vuodesta 2016 lähtien yli 3 000 rekkakuormaa – noin 80 000 tonnia tavaraa – on ollut vaarassa, mukaan lukien jäähdytettyjä ja pakastettuja elintarvikkeita, lääkkeitä ja kotitaloustuotteita.
Logistiikkayrityksen mukaan salamatkustajat nousevat usein rekkoihin Pohjois-Ranskassa ja pysyvät piilossa, kunnes saapuvat Britanniaan, jolloin kokonaiset kuljetukset voivat vaarantua.
Kuorma-autot olivat aikoinaan ensisijainen reitti Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvalle ihmissalakuljetukselle, mutta Kanaalitunnelin tiukentuneet turvatoimet ovat saaneet monet siirtymään pienveneisiin.
Oakland Internationalin mukaan kuitenkin vain pieni osa kuorma-autoista tarkastetaan, joten ongelman todellinen laajuus voi olla paljon suurempi.
Dean Attwell, Oakland Internationalin toinen perustaja, totesi: ”Jokainen vaarantunut kuorma vaarantaa väestön ja maksaa alalle miljoonia vuodessa.”
Hän lisäsi: ”Nykyinen järjestelmä epäonnistuu sekä ihmisten että tuotteiden suojelussa.”
Terveysviranomaiset ovat myös ilmaisseet huolensa elintarvikeperäisten bakteeritapausten lisääntymisestä. Kuten muun muassa listerioosin, joka on lisääntynyt 13 prosenttia yli viiden vuoden keskiarvon, ja salmonellan, joka vaikuttaa pääasiassa lihaan, kananmuniin ja siipikarjaan.
Vakavat infektiot voivat olla kohtalokkaita haavoittuville ryhmille, kuten lapsille ja vanhuksille, ja joskus tarvitaan sairaalahoitoa hengenvaarallisen nestehukan vuoksi.
Lähde: European Conservative