Irakin kurdi elinkautiseen vankeuteen 17-vuotiaan Wilman murhasta

Wilma Andersson oli vain 17-vuotias, kun kurdi murhasi ja paloitteli hänet. Entinen poikaystävä Tishko Ahmed on nyt tuomittu elinkautiseen vankeusrangaistukseen Uddevallan käräjäoikeudessa.

Käräjäoikeus päätti kuukausi sitten, että Tishko Ahmed murhasi 17-vuotiaan Wilma Anderssonin 19. marraskuuta 2019. Murha paljastui, kun poliisi löysi Wilman pään asunnossa olleesta kassista.

Käräjäoikeus odotti mielentilatutkimuksen tuloksia. Kun tulokset saapuivat, niistä voitiin todeta miehen tehneen tekonsa tarkoituksellisesti. 23-vuotias Tishko Ahmed voitiin siten tuomita vankeuteen.

Mies joutuu myös maksamaan erilaisia korvauksia uhrin omaisille yhteensä 227 664 Ruotsin kruunua.

Aluesyyttäjä Jim Westerberg kommentoi tuomiota tuoreeltaan.

– Tutkinta on osoittanut useita raskauttavia seikkoja. Kyse on alaikäiseen kohdistuneesta rikoksesta, ja rikos tehtiin uhrin kotona. Mies myös paloitteli ruumiin, mikä on myös raskauttavaa.

Tishko Ahmed on Irakin kurdi, joka sai väliaikaisen oleskeluluvan Ruotsista vuonna 2000. Pysyvä oleskelulupa miehelle myönnettiin vuonna 2013. Seuraavana vuonna mies sai Ruotsin kansalaisuuden, minkä vuoksi häntä ei voida karkottaa Ruotsista.

Tishko Ahmed aikoo valittaa tuomiosta. Koska koko ruumista ei ole löydetty, lopullista kuolinsyytä ei ole voitu varmistaa.

Lähde Nyheter Idag.

Tuomittu on Irakin kurdi, ei afgaani kuten otsikossa väitettiin. Korjattu 29.7 klo 23:03