Kuusi kuoli laittomien siirtolaisten salakuljetusauton suistuttua järveen poliisin takaa-ajossa Bulgariassa

Bulgarian rajapoliisi yritti pysäyttää aggressiivisesti ajaneen auton, mutta kuljettaja ei totellut. Takaa-ajo päättyi järveen – kuusi kuollutta, neljä pelastui.

Kuusi ihmistä menetti henkensä torstai-iltana, kun laittomia siirtolaisia kuljettanut ajoneuvo ajautui järveen poliisin takaa-ajon seurauksena Burgasin lähellä. Ajoneuvossa oli yhdeksän laitonta siirtolaista ja yksi romanialainen kuljettaja, jotka pakenivat rajavartijoita lähellä EU:n ja Turkin välistä rajaa. Onnettomuus tapahtui noin klo 21.20 paikallista aikaa, kun Romanian rekisterissä ollut auto yritti paeta viranomaisia.

Bulgarian rajapoliisin johtaja, pääkomissaari Anton Zlatanov, kertoi bTV-kanavan haastattelussa, että poliisipartio havaitsi auton ajavan poikkeuksellisen aggressiivisesti ja suurella nopeudella. Kun partio yritti pysäyttää ajoneuvon, kuljettaja ei totellut käskyjä. Takaa-ajo kesti yhteensä noin 34 minuuttia.

Zlatanovin mukaan poliisi käynnisti välittömästi koordinoidun toimintamallin, joka on kehitetty aiempien kuolemaan johtaneiden tapausten jälkeen Burgasin alueella. ”Meillä on tarkka toimintasuunnitelma, jota on harjoiteltu sekä simuloidusti että käytännössä. Kun kuljettaja ei tottele, kaikki yksiköt – rajapoliisi, santarmi ja sisäministeriön alueelliset osastot – siirtyvät yhteiselle radiotaajuudelle, jotta tilannekuva pysyy yhtenäisenä ja torjuntatoimet voidaan toteuttaa tehokkaasti”, Zlatanov selitti.

Hän korosti, että operaatioiden ensisijainen tavoite on kansalaisten turvallisuuden varmistaminen. ”Tärkeintä on suojella kaikkien ihmisten henkeä ja terveyttä – niin tienkäyttäjien kuin viranomaistenkin”, hän painotti.

Takaa-ajon aikana kuljettaja sivuutti toistuvat pysähtymiskehotukset ja vaihtoi suuntaa kahdesti ennen kuin palasi Burgasin suuntaan, jossa poliisi oli pystyttänyt kaksoistarkastuspisteen. Viranomaiset asettivat piikkimattoja tielle, mutta epäilty yritti kiertää ne ajamalla hyvin lähellä toista autoa, jopa törmäten siihen useamman kerran. ”Hän pyrki ajamaan aivan toisen auton perässä, jotta emme voisi käyttää piikkimattoa. Hän jopa osui siihen takaa kerran tai kahdesti”, Zlatanov kertoi.

Lopulta kuljettaja menetti auton hallinnan, ja ajoneuvo syöksyi Vaya-järveen. Kuusi matkustajaa menehtyi välittömästi. Kolme muuta matkustajaa sekä kuljettaja selvisivät hengissä ja saivat sairaalahoitoa.

Selviytyneet matkustajat kertoivat poliisille olevansa Afganistanista. Romanialainen kuljettaja on pidätetty. Viranomaiset ovat käynnistäneet tutkinnan, jossa selvitetään muun muassa, miten romanialainen kuljettaja päätyi kuljettamaan ryhmää ja onko kyseessä laajempi salakuljetusverkosto.

Six migrants died in a car crash in Bulgaria last night. Three others and their driver were injured, according to local authorities. The driver reportedly tried to evade police checks near Burgas, north of the Turkish border. pic.twitter.com/J36lki2k1j — InfoMigrants (@InfoMigrants) November 7, 2025

Lähde: Remix News

