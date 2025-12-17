Kuusi nuorta miestä pakotti 16-vuotiaan autoon – ryösti ja pahoinpiteli

Pirkanmaan käräjäoikeus on käsitellyt 12. joulukuuta kuuden nuoren miehen tekemää epäiltyä ryöstöä ja törkeää vapaudenriistoa. Tapahtumat saivat alkunsa Tampereella 4.4.2025, kun kuusi miestä, joista kaksi oli tekohetkellä alaikäisiä, haki 16-vuotiaan pojan lastensuojeluyksiköstä, pakotti tämän pakettiautoon, pahoinpiteli ja ryösti tämän omaisuutta.

Uhrin kanssa oli sovittu, että hänet tullaan hakemaan lastensuojeluyksikön luota Tampereen Takahuhdista. Noudettaessa auton kyydissä oli kaksi epäillyistä, joiden kanssa oli hetki ajeltu ja palattu takaisin lastensuojeluyksikön lähettyville. Muut neljä miestä olivat poistuneet autosta ennen uhrin saapumista ja palanneet sinne myöhemmin, kun uhri oli poistunut autosta.

Lastensuojeluyksikölle palatessa uhri oli noussut autosta ja lähtenyt kävelemään laitokselle päin, kun yllättäen neljä miestä oli tullut ulos autosta. Uhri oli yrittänyt juosten karkuun, mutta saatu kiinni ja pakotettu takaisin auton kyytiin.

Kuvitteellista velkaa perittiin tappouhkauksin

Uhri laitettiin pakettiauton takatilaan, jossa häntä pahoinpideltiin muun muassa lyöden ja potkien. Syrjäisessä paikassa uhri on revitty ulos autosta, laitettu polvilleen ja uhattu tappaa ja osoitettu oikeaa ampuma-asetta muistuttavalla esineellä, jolla on myös ammuttu ilmaan.

Pahoinpitelyn yhteydessä uhrilta on vaadittu kuvitteellista velkaa ja muuta omaisuutta, sekä vaadittu soittamaan sukulaiselleen rahaa saadakseen. Uhrilta oli anastettu kaulakoru, lippalakki ja kenkä.

Tekijät videoivat pahoinpitelyä ja viestittelivät ystävilleen tekemästään väkivallasta.

Uhri oli matkan aikana saanut puhelimitse yhteyden lastensuojeluviranomaisiin, jotka olivat soittaneet hätäkeskukseen. Poliisipartio oli pysäyttänyt pakettiauton ja tekijät otettiin kiinni.

Kaikki kuusi miestä olivat vangittuna teon jälkeen kaksi päivää.

Tuomio asiassa annetaan 9.1.2026.