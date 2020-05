Kuvausryhmä pahoinpideltiin Berliinissä sairaalakuntoon

Berliinissä järjestettiin vapunpäivänä muutamia ns. kaoottien eli lähinnä anarkovasemmiston koollekutsumia mielenosoituksia. Aiheena tällä kertaa olivat hallituksen määräämät tiukat koronarajoitukset. ”Hygienie-Demon” yhteydessä pahoinpideltiin tv-ohjelman kuvausryhmä sairaalakuntoon.

Julkiskanava ZDF:n satiirisen ”Heute Show” -ohjelman kuvausryhmä oli vappuna puoli viideltä paikallista aikaa poistumassa mielenosoituspaikalta, kun naamioitunut, arviolta 15 henkilön joukko kävi tiimin kimppuun. Tiettävästi seitsenhenkisestä ryhmästä viisi pahoinpideltiin karkeasti. Kuvausryhmän kalusto lojui tapahtumapaikalla pitkin katua. Itäisen Berliinin keskustassa, nykyisessä Mitte -kaupunginosassa, lähellä Alexanderplatzia oli koolla kuudes koronarajoituksia protestoiva tilaisuus.

Saksan journalistiliiton puheenjohtaja Frank Überall sanoi tapauksen olevan ”raukkamainen päällekarkaus työtään tekeviä toimittaja kohtaan”. ZDF:n ohjelmajohtaja Norbert Himmler piti tapausta hyökkäyksenä sananvapautta vastaan. Journalistien ammattiliiton toiminnanjohtaja Cornelia Berger sanoi tapauksen olevan hälyttävä signaali poliitikoille. Ulkoministeri Heiko Maas (SPD) tuomitsi tapahtuneen jyrkästi. ”Pitäkää edelleen ohjelmanne huumori ja innostus – raukkamaiset väkivallantekijät eivät voi sitä viedä”, oli ministerin viesti.

Hygienie-Demo järjestettiin kuudetta kertaa Rosa Luxemburg Platzilla eli Bertolt Brechtin Volksbühnen ja Linken valtakunnallisen puoluetoimiston välittömässä läheisyydessä. Tapahtuman aloitteentekijä on hampurilainen Anselm Lenz, journalisti ja dramaturgi. Hänen ja järjestävän seuran ”Nicht ohne uns” näkemys on, että koronakriisi tuli sopivasti pelastukseksi finanssikapitalismin kuolinkouristuksiin. Koronan herättämä ”hätätilahallinto” saattelee järjestelmää uuteen aikaan.

Hankkeen ympärille on syntynyt ”Demokraattinen Vastarinta” -niminen kansanliike, jossa mukana olisi erityisesti oppinutta väkeä; puolustamassa Valistuksen aikaansaannoksia; liberaaleja kansalaisvapauksia, tieteellisyyttä, syyttömyysolettamaa, kannattamassa täydellistä julkaisuvapautta sekä puolustamassa saavutettuja sosiaalisia etuja.

Tapahtumaan on enenevässä määrin saapunut hyvin erilaisia ryhmiä ja suuntauksia. Mainittu on omalaatuinen ”Reichsbürger” -liike, joka ei tunnusta ensimmäisen maailmansodan jälkeisiä Saksan rajoja. Mediassa viitataan täsmentämättä ”äärioikeistolaisiin”. On mainittu nähdyn paikalla AfD:n liittopäiväedustaja sekä pari NPD:n poliitikkoa, Junge Freiheit -lehteen kirjoittavia ja muita, joita alkuperäiseen ajatukseen on hankalampi yhdistää.

Jotta kuva olisi vieläkin moniaineksisempi, ovat läheisten kerrostalojen asukkaat järjestäneet mielenosoituksia, joissa he ilmoittavat etteivät hyväksy asuinseutuaan käytettävän kulissina millekään aktivismille.

Berliinissä oli vapunpäivänä muitakin laittomia, kokoontumismääräysten vastaisia mielenosoituksia. Niiden aiheena tietenkin määräysten vastustaminen. Kreuzbergissä kokoontui 1000 ihmistä. Näyttämönä oli myös Grunewaldin kaupunginosa, jossa kokoontuivat lähinnä Linkeen orientoituneet. Friedrichshainissa Rigaer Strassen seudulla, eritoten vallatuissa taloissa järjestettiin ilotulitusta. Kuitenkin tapahtumia oli huomattavasti vähemmän kuin muina vappuina. Poliisi kertoo väkivaltaisuuksien johdosta otetun kiinni 25 henkilöä, joista tiettävästi kuusi tavoitettu. Hygienie-Demosta.

Lähteet Merkur, Welt, Tagesschau.