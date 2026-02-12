Kyberosaajista kova pula – nyt varusmiehille avataan pikakaista AMK-opintoihin

HAMK, Metropolia ja Puolustusvoimat rakentavat uuden väylän kyberosaajille – tavoitteena nopeampi ja joustavampi tie insinööriksi.

Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) ja Metropolia Ammattikorkeakoulu käynnistävät keväällä 2026 uuden koulutusyhteistyön, joka tarjoaa kybervarusmiespalveluksen suorittaneille suoran väylän tieto- ja viestintätekniikan insinööriopintoihin. Palveluksessa suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa jopa 30–60 opintopisteen verran. Asiasta tiedotti Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus 9.2.2026.

Saumaton polku varusmiespalveluksesta korkeakouluun

Hankkeen tavoitteena on yhdistää varusmiespalvelus ja korkeakouluopinnot yhdeksi kokonaisuudeksi, joka tukee sekä nuorten urapolkuja että Suomen kyberturvallisuutta. Kybervarusmiespalveluksen suorittaneet voivat jatkossa siirtyä suoraan tieto- ja viestintätekniikan insinööriopintoihin HAMKissa ja Metropoliassa.

Oppilaitokset määrittelevät hyväksiluettavien opintojen määrän tapauskohtaisesti, mutta tyypillisesti se sijoittuu 30–60 opintopisteen välille.

Tuominen: “Valmis ammattilainen ei tarvitse olla”

Johtamisjärjestelmäkoulun johtaja, everstiluutnantti Juha Tuominen korostaa, että kybervarusmiespalvelus houkuttelee motivoituneita nuoria, joilla on jo ennestään kiinnostusta teknologiaan.

“Kybervarusmiespalvelus houkuttelee motivoituneita moniosaajia, joilla on jo ennestään kiinnostusta tietoverkkoihin, ohjelmointiin, käyttöjärjestelmiin tai laiteylläpitoon. Koulutuksen painopiste on oppimisessa ja opitun soveltamisessa, joten valmis kyberturvallisuuden ammattilainen ei tarvitse olla.”

Tuomisen mukaan yhteistyö korkeakoulujen kanssa tarjoaa nuorille erinomaisen väylän kehittyä huippuosaajiksi sekä Puolustusvoimissa että siviilipuolella.

“Samalla vahvistamme koko yhteiskunnan kyberturvallisuusosaamista.”

Kyberosaajia tarvitaan – väylää suunnitellaan laajennettavaksi myös yliopistoihin

Hankkeen taustalla on kasvava tarve kyberosaajista. Puolustusvoimat ja korkeakoulut näkevät yhteistyön keinona vahvistaa Suomen kyberpuolustusta ja -resilienssiä.

Tulevaisuudessa vastaavaa väylää suunnitellaan mahdollisesti myös yliopistoihin.

Hakuprosessi painottaa motivaatiota ja oppimishalua

Kybervarusmiespalvelukseen on haettava ennen palveluksen alkua. Valinnassa painotetaan: motivaatiota, halua jatkuvaan oppimiseen ja perustason osaamista kyberalalta.

Palveluksessa käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa kyberturvallisuuden eri osa-alueet, tietoverkkojen suojaaminen sekä käyttöjärjestelmä- ja menetelmäkoulutukset.

Lisätietoja löytyy Puolustusvoimien sivuilta osoitteesta intti.fi/kybervarusmiehet.

HAMKin ja Puolustusvoimien yhteistyö laajenee

HAMKilla ja Puolustusvoimilla on jo ennestään yhteistyötä Riihimäellä Defence Innovation Network Finland (DEFINE) -ekosysteemissä. Kasvua turvallisuudesta -hankkeessa varusmiehet toteuttavat innovaatioprojekteja, jotka vastaavat puolustusteollisuuden ja turvallisuusalan todellisiin tarpeisiin.

Kehitystyö keskittyy kaksikäyttöteknologiaan, joka palvelee sekä siviili- että puolustuskäyttöä ja tukee samalla kasvua, työpaikkoja ja kokonaisturvallisuutta.

