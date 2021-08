”Kyllä, hän sai tartunnan laboratoriossa!” – sähköpostit paljastavat koronatartunnan kiinalaisessa tutkimuslaitoksessa

Virologien väliset sähköpostiviestit helmikuussa 2020 osoittavat, että COVID-19 -pandemian aiheuttanut SARS-CoV-2 -virus levisi myös Kiinan kommunistisen puolueen valvonnassa olevassa laboratoriossa Pekingissä.

Yhdysvaltalaisen Right To Know -säätiön Freedom of Information Act (FOIA) nojalla hankkima sähköpostinvaihto on viimeisin todiste koronaviruksen leviämisestä laboratorioissa.

14. helmikuuta 2020 sähköpostivaihdossa Ohion osavaltion virologi Shan-Lu Liu, joka on aiemmin työskennellyt kiinalaisessa National Institute for Virus Disease Control and Prevention -laboratoriossa (NIVDC) myöntää, että laboratorion entinen johtaja ”on nyt saanut SARS-CoV-2 -tartunnan.”

Kun toinen tutkija samassa sähköpostiketjussa kysyy, saiko ”entinen kollegasi tartunnan sars2 laboratoriossa?”, Liu toistaa ”Kyllä, hän sai tartunnan laboratoriossa!”

Liun viittaama NIVDC-laboratorio sijaitsee Pekingissä.

Samassa sähköpostiketjussa toinen tutkija, Massachusettsin yliopiston professori Shan Lu, lisäsi olevansa ”hyvin huolissaan” siitä, että laboratoriossa työskentelevät saisivat SARS-CoV-2 -tartunnan.

– Olen todella huolissani laboratoriotutkijoiden SARS-2- tartunnan mahdollisuudesta. Se on paljon tarttuvampi kuin SARS-1. Nyt jokainen laboratorio on kiinnostunut saamaan virusta lääketutkimusta varten. Tämä voi olla iso ongelma.

Sähköpostivaihdon yhteydessä valmisteltiin Emerging Microbes & Infections -julkaisuun (EMI) kommenttia, jolla piti kumota hypoteesi, jonka mukaan koronavirus SARS-CoV-2 on peräisin laboratoriosta.