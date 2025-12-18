Kotimaa Rikos Uutiset

Kymmeniä laittomia uhkauksia – epäilty poliisin hallussa

18.12.2025 15:21
Lisää kommentti
Terhi Kiemunki
135 Katselukertoja
Kuva: kuvakaappaus Youtube.

Itä-Uudenmaan poliisissa on tutkittavan rikoskokonaisuus, missä reilun parikymppisen miehen epäillään syyllistyneen kymmeniin laittomiin uhkauksiin.

– Epäilty on lähettänyt uhkaavia viestejä eri puolilla Suomea sijaitsevien yritysten rekrytointijärjestelmien kautta. Joidenkin viestien tehosteena on lähetetty myös väkivaltaisia kuvia ja videoita, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Josefiina Hiltunen.

Esitutkinnan aikana poliisille on tullut lukuisia eri ilmoituksia tämän saman epäillyn lähettämistä uhkaavista työhakemuksista ja niiden sisältö ja liitteet ovat olleet pääsääntöisesti samansisältöisiä.

– Uhkaukset ovat luonnollisesti herättäneet yrityksissä huolta, mutta on hyvin poikkeuksellista, että tämänkaltaiset laajalle kohderyhmälle kohdistuneet uhkaukset oikeasti realisoituisivat. Epäilty on tällä hetkellä poliisin hallussa, Hiltunen jatkaa.

Tilaa
Ilmoita
0 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Tagit

Uusimmat uutiset