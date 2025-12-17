Kymmeniä pääosin maahanmuuttajataustaisia nuoria epäiltynä suuressa ryöstö- ja pahoinpitelykokonaisuudessa

Helsingin poliisi on selvittänyt syksyn aikana kahta rikossarjaa, joissa pääosin maahanmuuttajataustaisia nuoria epäillään ryöstöistä ja pahoinpitelyistä eri puolilla Helsinkiä. Rikoksista epäillyt nuoret ovat liikkuneet ja osallistuneet rikoksiin isoissa porukoissa. Rikokset ovat kohdistuneet 14-20-vuotiaisiin uhreihin, jotka ovat olleet liikkeellä yksin tai kaksin.

Epäillyt rikokset sijoittuvat elokuun lopun ja marraskuun alun väliseen aikaan. Tapahtumapaikkoja ovat olleet erityisesti Alppipuisto Alppilassa, Malmi, Oulunkylä ja Mustikkamaa. Epäillyt rikokset ovat pääsääntöisesti tapahtuneet paikoissa, joissa nuoret viettävät iltaa viikonloppuisin.

Tapauksia on tutkittu muun muassa rikosnimikkeillä törkeä ryöstö, törkeä pahoinpitely ja ryöstö.

Poliisi on selvittänyt 25:tä rikosilmoitusta, ja rikoksista epäillään noin 40:tä nuorta. Rikoksista epäillyt ovat olleet tekohetkellä 14–18-vuotiaita. Vajaa puolet epäillyistä on ollut teon aikaan alle 15-vuotiaita.

Esitutkintojen aikana vangittuna on ollut kahdeksan epäiltyä ja kaksi henkilöä on ollut määrättynä tehostettuun matkustuskieltoon.

– Rikoksen uhrit ovat valikoituneet täysin sattumanvaraisesti. Esitutkinnan perusteella epäillyt ovat sopineet etukäteen, että he menevät ryöstämään ja pahoinpitelemään ihmisiä nuorten suosimiin paikkoihin, kertoo rikoskomisario Kari Martikainen.

Epäiltyjä tekoja on tapahtunut myös esimerkiksi Triplan ja Kampin kauppakeskusten ulkopuolella. Epäillyt ovat valinneet uhrin kauppakeskuksesta, minkä jälkeen hänet on viety ulos. Epäillyt ovat esiintyneet tilanteessa ensin ikään kuin uhrin kavereina. Kauppakeskuksen pihalla useat henkilöt ovat pahoinpidelleet uhria ja anastaneet häneltä omaisuutta.

Epäillyt löivät, potkivat ja nöyryyttivät uhreja porukalla

Suurimmassa osassa tapauksista on ollut samanlainen tekotapa. Yksi tai kaksi epäiltyä ovat tervehtineet uhria ja jutelleet hänelle kaverihengessä. Samaan aikaan suuri joukko muita epäiltyjä on kerääntynyt uhrin ympärille. Uhria on alettu lyömään nyrkillä, hänet on kaadettu maahan ja häntä on potkittu.

Uhrin on ympäröinyt enimmillään 15–20 epäiltyä, minkä vuoksi asianomistajat ovat olleet tilanteessa kyvyttömiä puolustamaan itseään. Joissain tapauksissa uhrille aiheutuneet vammat ovat olleet vakavia.

Epäillyt ovat anastaneet uhreilta omaisuutta, kuten puhelimen, vaatteita tai sähköpotkulaudan. Varastetuilla maksukorteilla ja rahoilla epäillyt ovat ostaneet muun muassa lastenaterioita pikaruokaravintoloista.

– Osassa tapauksissa epäillyt ovat nöyryyttäneet uhria esimerkiksi pakottamalla riisumaan vaatteita. Uhrien päälle on saatettu sylkeä tai heidät on pakotettu pyytämään anteeksi jotain asiaa. Epäillyt ovat myös videoineet tilanteita, sanoo Martikainen.

Poliisi on tutkinnan tehnyt tutkinnan aikana yhteistyötä koulupoliisien, sosiaaliviranomaisen ja koulujen kanssa.

Rikoskokonaisuus siirtyy syyttäjälle alkuvuonna 2026. Tammikuun aikana syyteharkintaan lähtee 16 tapausta.