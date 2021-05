Kypros vaatii EU:a lopettamaan siirtolaisveneilyn Syyriasta

Kypros on pyytänyt Euroopan unionia estämään siirtolaisten veneitä lähtemästä Syyrian Tartuksen satamasta. Kypros on nyt kyllästetty siirtolaisilla eikä se voi ottaa vastaan enää yhtään laitonta siirtolaista.

Sisäasiainministeri Nicos Nouris toisti perjantaina EU:lle jo huhtikuussa esittämänsä vaatimuksen, jonka mukaan blokin tulee estää laittomien siirtolaisten tulo EU-alueelle itäisellä Välimerellä.

EU-jäsenmaa Kypros on hätätilassa, koska salakuljettajien veneitä on saapunut Syyriasta päivittäin viimeksi kuluneen viikon aikana, mikä on aiheuttanut vastaanottokeskusten täyttymisen ääriään myöten.

– Haluamme Euroopan komissiolta välitöntä ja aktiivista väliintuloa estämään laittomat lähdöt Syyrian rannikolta ja erityisesti Tartuksen satamasta, Nouris sanoi.

Nourisin mukaan Kyproksella ei ole enää voimavaroja siirtolaisten vastaanottamiseen, eikä saarta voida muuttaa massiiviseksi siirtolaisleiriksi.

Nourisin mukaan turvapaikkahakemusten käsittelyä on nopeutettu ja 4000 hakemusta hylätty. Hänen mukaansa iso ongelma on sopimusten puute, joiden perusteella Kypros saisi hylätyn turvapaikkapäätöksen saaneet karkotettua kotimaihinsa.

Kypros on jatkuvasti pyytänyt EU:a laatimaan kotiuttamissopimuksia, jotka velvoittaisivat maat ottamaan takaisin kansalaiset, joiden turvapaikkahakemukset on hylätty.

Kyproksella on Libanonin kanssa sopimus, joka estää siirtolaisilla lastattujen veneiden pääsyn saarivaltion rannoille. Ihmisoikeusryhmät puolestaan katsovat, että sopimus rikkoo kansainvälistä oikeutta, koska Kyproksen viranomaiset eivät tarjoa siirtolaisille mahdollisuutta hakea turvapaikkaa.

Lähteet Kathimerini, Kansalainen.