Kysely: Ranskassa joka kolmas kannattaa Muslimiveljeskuntaa – sharia-laki halutaan hallitsemaan koko maailmaa

Ranskassa tehty Ifopin laaja kysely osoittaa, että islam nähdään monien muslimien keskuudessa sekä uskontona että lakijärjestelmänä.

Ifopin tuore kysely paljastaa huolestuttavia lukuja Ranskan muslimiväestön asenteista. Yli tuhat muslimia haastatellut tutkimus osoittaa, että 32 prosenttia pitää islamia sekä uskontona että lakijärjestelmänä, jonka tulisi ohjata kaikkia elämän osa-alueita.

Samassa kyselyssä 36 prosenttia katsoo, että länsimaat kärsivät moraalisesta ja hengellisestä rappiosta, jonka ainoaksi lääkkeeksi nähdään islam. Vielä pidemmälle menee 43 prosenttia, jotka pitävät poliittista kampanjointia islamilaisten arvojen edistämiseksi Ranskassa ja muissa länsimaissa täysin oikeutettuna.

Kun kysymys kohdistui suoraan sharia-lakiin, 33 prosenttia vastaajista ilmoitti uskovansa sen olevan tarkoitettu koko maailmaa varten. Näistä enemmistö (88 %) korosti rauhanomaista etenemistä opetuksen ja saarnan kautta, mutta 9 prosenttia hyväksyi myös pakon tai väkivallan keinona islamilaisen lain levittämiseksi.

Muslimiveljeskunta nuorten suosiossa

Kyselyssä nousi esiin myös Muslimiveljeskunnan vaikutus. 23 prosenttia Ranskan muslimeista sanoi jakavansa veljeskunnan ajattelutavan. Kannatus oli selvästi vahvinta nuorissa ikäryhmissä: 32 % alle 25-vuotiaista ilmoitti tukevansa veljeskuntaa, kun taas yli 50-vuotiaiden keskuudessa osuus jäi 16 prosenttiin.

Le Figaro huomauttaa, että veljeskunnan toiminnan todellinen laajuus on vaikeasti mitattavissa, sillä järjestö toimii hierarkkisesti ja salassa, hyödyntäen niin sanottua taqiyya-strategiaa eli tarkoituksellista peittelyä ja valehtelua.

Tiedusteluraportti: pitkäjänteinen valloitusstrategia

Kysely julkaistiin pian sen jälkeen, kun Ranskan tiedustelu esitti raporttinsa veljeskunnan toiminnasta. Raportin mukaan kyseessä on monisukupolvinen strategia, jonka tavoitteena on lännen vallan murentaminen ja islamilaisen lain juurruttaminen.

Raportti listasi konkreettisia yhteyksiä: 139 moskeijaa, 114 islamilaista koulua ja 280 yhdistystä Ranskassa on sidoksissa veljeskuntaan. Näiden kautta levitetään tiukkaa Koraanin tulkintaa ja kasvatetaan uusia sukupolvia islamismin hengessä.

Lähde: Breitbart

