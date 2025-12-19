Kysely: Saksalaisten ”tervetulokulttuuri” on tullut tiensä päähän – enemmistö vaatii maahanmuuton pysäyttämistä ja paluumuuttoa

Vain 10 prosenttia saksalaisista kannattaa enää liberaalia maahanmuuttopolitiikkaa – enemmistö vaatii maahanmuuton täydellistä pysäyttämistä ja paluumuuttoa.
Saksan kansalaiset ovat kääntäneet selkänsä kymmenen vuoden takaiselle ”tervetulokulttuurille”, jota liittokansleri Angela Merkel ja CDU puolueineen aikoinaan markkinoivat. Tuore YouGovin kysely paljastaa karun totuuden: enemmistö saksalaisista haluaa maahanmuuton täydellisen pysäyttämisen sekä paluumuuton käynnistämisen takaisin lähtömaihin.
Kyselyn mukaan 81 prosenttia saksalaisista katsoo, että laittoman maahanmuuton taso on ollut viimeisen vuosikymmenen aikana ”liian korkea” tai ”melko liian korkea”. Vain viisi prosenttia pitää tasoa sopivana. Samalla 75 prosenttia arvioi, että laiton maahanmuutto on ollut Saksalle haitallista.
Laiton maahanmuutto koetaan ylivoimaisesti kielteisenä
Kyselyn tulokset osoittavat, että saksalaiset ovat kyllästyneet jatkuviin lupauksiin ja poliittisiin selityksiin. Laiton maahanmuutto nähdään laajasti ongelmana, joka on kuormittanut maan infrastruktuuria, kouluja ja asuntomarkkinoita.
Myös laillinen maahanmuutto hylätään
Merkillepantavaa on, että enemmistö saksalaisista torjuu myös laillisen maahanmuuton. 57 prosenttia katsoo, että maahan on tullut liikaa ihmisiä laillisia reittejä pitkin. Vain neljäsosa pitää määrää sopivana.
Maahanmuuton pysäyttäminen ja paluumuutto saavat enemmistön tuen
Peräti 53 prosenttia saksalaisista kannattaa maahanmuuton täydellistä pysäyttämistä ja paluumuuttoa eli suurten joukkojen palauttamista lähtömaihin. Tämä linjaus merkitsee lopullista irtiottoa vuoden 2015 ”meillä on tilaa” -retoriikasta.
Integraatio epäonnistunut
Kysely paljastaa myös karun totuuden kotouttamisesta: 80 prosenttia saksalaisista katsoo, että laittomat maahanmuuttajat eivät ole integroituneet onnistuneesti. Laillisten maahanmuuttajien kohdalla epäonnistumisen kokee 54 prosenttia.
Arvot eivät kohtaa
79 prosenttia saksalaisista arvioi, että laittomat maahanmuuttajat eivät jaa saksalaisten arvoja. Yllättävää kyllä, samaa mieltä on myös enemmistö laillisten maahanmuuttajien kohdalla (53 %).
Palautuksia tuetaan – mutta osa ryhmistä halutaan pitää
Kyselyssä 88 prosenttia kannattaa sellaisten maahanmuuttajien palauttamista, jotka ovat tulleet Saksaan ensisijaisesti sosiaalietuuksien vuoksi. 85 prosenttia haluaa palauttaa laittomasti maahan tulleet turvapaikanhakijat. Sen sijaan lääkäreiden (74 %), ammattitaitoisten työntekijöiden (73 %) ja opiskelijoiden (66 %) kohdalla enemmistö vastustaa palautuksia.
Talousnäkökulma jakaa mielipiteitä
Kun kysymys asetetaan talouden näkökulmasta, saksalaisten mielipiteet muuttuvat. Vain 27 prosenttia olisi valmis hyväksymään heikomman talouden maahanmuuton vähentämisen hinnalla, kun taas 46 prosenttia valitsisi talouden vahvistamisen maahanmuuton avulla.
Lähde: Remix News
