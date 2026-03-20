Kyselytutkimus: Eläkeläiset kokevat olevansa taakka – luottamus yhteiskunnan tukeen murenemassa

Eläkeläisten luottamus yhteiskunnan tukeen horjuu, ja moni kokee vanhuuden nähdyksi vain kielteisenä ilmiönä.
Lähes kolme neljästä eläkeläisestä kokee, että heidät nähdään yhteiskunnassa taakkana. Tuore Ilmarisen kyselytutkimus paljastaa syvän epäluottamuksen erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuteen sekä huolen siitä, miten yhteiskunta kohtelee ikääntyviä tulevina vuosina.
Eläkeläiset kokevat arvostuksen puutetta
Ilmarisen tutkimuksen mukaan 74 prosenttia eläkeläisistä kokee, että heidät nähdään yhteiskunnassa taakkana. Lisäksi 52 prosenttia ajattelee, että vanhuutta pidetään yleisesti erittäin kielteisenä asiana.
Tutkimukseen vastasi 1 404 eläkeläistä helmi–maaliskuussa.
Vanhuus koetaan turvattomaksi – luottamus palveluihin heikko
Vastaajista 72 prosenttia katsoo, ettei yhteiskunta huomioi iäkkäiden tarpeita riittävästi. Huoli kohdistuu erityisesti sote-palveluihin: lähes kaksi kolmesta ei usko saavansa tarvitsemiaan palveluita.
Kun vastaajilta kysyttiin odotuksia kymmenen vuoden päähän, vain 20 prosenttia uskoi saavansa apua helposti, jos toimintakyky heikkenee.
– ”On hätkähdyttävää, että näin moni epäilee, saako vanhana tarvitsemansa tuen. Se kertoo luottamuksen säröstä, kykeneekö yhteiskunta pitämään iäkkäistä huolta”, toteaa Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen.
Eläkkeelle siirtyminen yllättää – arjen rytmi katoaa
Eläkkeelle siirtyminen oli useimmille luontevaa, mutta arjen rakenteen katoaminen tuli monelle yllätyksenä.
- 39 % yllättyi tarpeesta luoda uusi arjen rytmi
- 34 % koki yhteyden katkeamisen työkavereihin
- 31 % yllättyi taloudellisesta tiukkuudesta
- 20 % ei kokenut enää kuuluvansa mihinkään yhteisöön
– ”Vaikka useimmilla eläkeläisen roolin asettuminen on ollut luontevaa, yllättävän monelle suurin muutos on ollut se, etteivät arjen rytmi ja rutiinit enää tulee valmiina, vaan ne on rakennettava itse. Tämä on kiinnostava havainto, koska eläkkeelle siirtymistä yleensä pohditaan pitkään”, Vatanen sanoo.
Toimeentulon epävarmuus ei yksin selitä sopeutumista
Vaikka osa koki eläkkeensä riittämättömäksi, 55 prosenttia heistä piti siirtymää silti helpoksi. Vain 8 prosenttia kertoi eläkkeelle jäämisen olleen yllättävän vaikeaa.
Kymmenen vuoden päähän katsottaessa:
- 81 % odottaa asuvansa yhä kotonaan
- 79 % uskoo liikkuvansa itsenäisesti
- 52 % arvioi osallistuvansa edelleen harrastuksiin
- 50 % uskoo elämäänsä sisältyvän tavoitteita ja mielekästä tekemistä
Eläkeläiset ovat voimavara – mutta eivät koe tulevansa nähdyiksi
Peräti 89 prosenttia vastaajista kokee, että iäkkäillä on arvokasta kokemusta ja näkemystä. Silti vain noin joka kymmenes kokee, että muut näkevät heidät voimavarana.
– ”On surullista, etteivät eläkeläiset koe heitä arvostettavan. Todellisuudessa heillä on monia rooleja, jotka jäävät helposti huomaamatta”, Vatanen muistuttaa.
– ”He kantavat vastuuta lapsenlapsista, toimivat omaishoitajina, pyörittävät yhdistyksiä ja ovat merkittävä kuluttaja- ja veronmaksajaryhmä.”
Ikäsyrjintä ei ollut yleistä työelämässä
Kolme neljästä vastaajasta kertoo, ettei kokenut ikäsyrjintää työuransa aikana. Omakohtaisia kokemuksia oli 12 prosentilla, ja 11 prosenttia oli havainnut ikään perustuvaa syrjintää työympäristössään.
FAKTA: Ennakoiden eläkkeelle 2026 -tutkimus
- Tutkimus selvitti ikäasenteita, taloudellista tilannetta ja kokemuksia eläkkeelle siirtymisestä.
- Kyselyyn vastasi 1 404 Ilmarisen eläkkeensaajaa.
- Tulokset kuvaavat alle 75-vuotiaita yksityisen sektorin eläkkeensaajia.
- Tulokset julkaistiin Ilmarisen ja Vanhuustyön keskusliiton iAreena-webinaarissa 18.3.2026.
- Tutkimus toteutettiin nyt 15. kerran.