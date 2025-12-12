Laaja huumausaineorganisaatio Helsingissä – Ryhmä levitti amfetamiinia ja kokaiinia

Helsingin poliisilaitos on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka koskee suurien huumausaine-erien vastaanottamista ja levittämistä Uudenmaan alueella. Esitutkinnan perusteella osallisia epäillään useista törkeistä huumausainerikoksista. Lisäksi kolmea henkilöä epäillään osallisuudesta ryöstöön. Yhteensä kokonaisuudessa on epäiltynä 19 henkilöä.

Helsingin poliisilaitos tutki loppukesän ja syksyn 2025 aikana ryhmää, jonka jäsenien epäiltiin vastaanottavan, säilyttävän ja levittävän huumausaineita.

Keskeisimmät rikokset tapahtuivat tämän vuoden toukokuun ja syyskuun välisenä aikana.

– Esitutkinnan perusteella pääepäillyt järjestivät ryhmän haltuun kymmenien kilojen amfetamiinierän, joka vastaanotettiin Mäntsälän alueella ja toimitettiin sieltä edelleen Helsinkiin. Lisäksi ryhmän epäillään hankkineen ja levittäneen useita kiloja kokaiinia, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Juurikkamäki.

Poliisi takavarikoi esitutkinnan aikana yhteensä noin 15 kiloa amfetamiinia.

Huumausaineorganisaation avainhenkilö selvisi ryöstön esitutkinnassa

Poliisi tunnisti loppukesällä esitutkinnassa henkilöitä, joilla epäiltiin olevan merkittävä rooli huumausaineiden välittämisessä. Elokuun lopussa poliisi takavarikoi yhdeltä henkilöltä useita kiloja amfetamiinia muun poliisitoiminnan yhteydessä. Kyseinen amfetamiini oli peräisin ryhmältä, jonka toiminnasta oli jo aloitettu esitutkinta.

Joitakin päiviä ensimmäisten kiinniottojen jälkeen poliisi sai hälytystehtävän ryöstöstä Itä-Helsingissä. Kaksi henkilöä olivat uhanneet asianomistajaa aseella ja vieneet häneltä matkapuhelimen.

– Poliisi otti toisen epäillyn kiinni Itäväylältä, ja hänen käyttämästään ajoneuvosta takavarikoitiin noin 1,5 kiloa amfetamiinia. Myös tämä amfetamiinierä oli peräisin samalta ryhmältä, jonka toiminta oli esitutkinnassa. Poliisi yhdisti kiinniotetun ryöstäjän ja hänen toimeksiantajansa tähän ryhmään, sanoo Markku Juurikkamäki.

Esitutkinnan perusteella ryöstön toimeksiantaja oli yksi avainhenkilöistä huumausaineiden vastaanottamiseen ja levittämiseen liittyvissä järjestelyissä. Poliisi otti hänet kiinni pian ryöstön jälkeen. Lisäksi poliisi takavarikoi noin 10 kiloa amfetamiinia asunnosta, jota ryhmä käytti huumausaineiden säilyttämiseen.

– Epäilty ryöstö sai hieman erikoisiakin piirteitä. Ryöstäjät olivat naamioituneita, mutta asianomistaja tunnisti toisen epäillyn ja yritti saada tekijöitä luopumaan toiminnastaan. Ryöstössä käytetty ase oli revolverimallinen kuula-ase, sanoo Markku Juurikkamäki.

Kansainvälistä huumausainekauppaa tutkitaan osissa

Poliisi epäilee 14 henkilöä törkeistä huumausainerikoksista. Esitutkinnan mukaan kaksi henkilöä toimivat ryhmän johtohahmoina ja vastasivat huumausaineiden toimitusketjusta.

Useat muut henkilöt hoitivat käytännön toimia liittyen huumausaineiden kuljettamiseen, säilyttämiseen ja levittämiseen. Poliisille selvisi esitutkinnassa osa huumausaineita hankkineista asiakkaista.

– Tapausta voisi luonnehtia yhdeksi osaksi laajaa järjestäytyneen huumausainerikollisuuden kokonaisuutta. Kansainvälinen huumausainerikollisuus on nykyään niin verkostoitunutta useisiin maihin, että esitutkintaa on usein tarkoituksenmukaisinta tehdä osissa. Onnistuneiden esitutkintojen avulla pystytään tehokkaasti heikentämään rikollisverkostojen toimintaedellytyksiä, kertoo Markku Juurikkamäki.

Viisi henkilöä on edelleen vangittuna. Tapaus siirtyy perjantaina syyteharkintaan.