Laajan sekä järjestelmällisen huume- ja asekaupan esitutkinta valmistumassa

Kesällä 2022 lohjalaisesta asunnosta löytyi ampuma-aseita. Löydöksestä käynnistyi Länsi-Uudenmaan poliisissa pian valmistuva kattava rikostutkinta. Poliisi epäilee lähes kolmeakymmentä henkilöä lukuisista törkeistä huumausainerikoksista, lähes kahdestakymmenestä ampuma-aserikoksesta sekä lukuisista muista rikoksista.

Ensihoito ilmoitti kesäkuussa 2022 havainneensa tehtävän yhteydessä Lohjalla sijaitsevassa yksityisasunnossa aseita. Poliisi suoritti asuntoon kotietsinnän, jonka tuloksena se takavarikoi huumausaineita, 1500 euroa käteistä rahaa sekä ampuma-aseeksi itse muutetun kynäpistoolin.

Pian tapauksen jälkeen poliisi alkoi kiinnittää huomiota eri viestintäsovelluksissa lisääntyneeseen huumausainekauppaan Lohjan seudulla. Huumausaineita sekä aseita myytiin alustoilla järjestelmällisesti ja huolellisesti tarkoin valitulle joukolle.

− Tutkijamme selvittivät, että alustoilla, kuten Wickr ja Telegram, myytiin runsaasti huumausaineita. Seurasimme keskustelua ja selvitimme aktiiviset nimimerkit, jotka kävivät eniten kauppaa sekä käyttivät eniten päätäntävaltaa. Tutkinnan edetessä selvisi, että henkilöt nimimerkkien takaa pyörittivät todella laajaa aseiden ja sekä huumausaineiden myyntiä, kertoo tutkintaa johtanut rikoskomisario Rauli Salonen.

Viestintäsovelluksiin hyväksyttiin vain luotettavia ostajia ja myyjiä

Rikoksesta epäillyt henkilöt hallinnoivat käyttämiään viestintäsovelluksia suunnitelmallisesti. He ylläpitivät puhtaasti huumausaine- ja asekauppaa varten perustettuja alustoja itse, valvoivat niiden toimintaa ja antoivat oikeuksia uusille käyttäjille.

− Kuka tahansa ei voinut liittyä mukaan alustalle, vaan se edellytti epäiltyjen antamaa hyväksyntää. Alustalla oli mahdollista suositella käyttäjiä, joiden kanssa joku oli toteuttanut onnistuneet kaupat. Tietoturvastakin yritettiin pitää huolta, rikoskomisario Salonen kuvailee.

Toiminnan laajuutta kuvaa, että käyttäjiä yhdellä alustalla oli enimmillään jopa 400. Heistä pääosa tuli tutkinnan perusteella Länsi-Uudeltamaalta, mutta jäseniä oli myös muualta Suomesta. Kun yksi alusta tuli ilmi poliisille, loivat epäillyt uuden sen tilalle. Esitutkinnan perusteella alustoilla on ollut jäsenenä alaikäisiä.

− Kiinnijäämisriski on huomattavasti pienempi, koska toiminta tapahtuu verkossa anonyymisti. Siksi näitä alustoja tässäkin tapauksessa perustettiin. Tutkinta kuitenkin osoittaa, että poliisin on mahdollista päästä kiinni näihin tapauksiin, Salonen sanoo.

Esitutkinnassa selvisi, että pelkästään 16.2.−15.3. välisenä aikana kauppa-alustalla julkaistiin 1514 osto- ja myynti-ilmoitusta. Poliisi on pystynyt osoittamaan, että tapauksen yhteydessä toteutuneissa kaupoissa on liikkunut vähintään noin 18 000 Ksalol- ja Rivotril-tablettia, 200 Subutex-tablettia sekä 20 ekstaasitablettia. Amfetamiinia on ollut 600 grammaa, marihuanaa reilut kolme kiloa ja kokaiinia sekä kannabistakin löytyi. Myytyjen huumausaineiden arvo nousee yli 100 000 euroon.

Kotikutoiset aseet aiheuttavat vaaran niin rikollisille kuin tavallisille kansalaisille

Huumausainekaupan lisäksi rikoksesta epäillyt henkilöt tilasivat ulkomailta Suomeen starttipistooleita, joita he muuttivat tehokkaiksi ja vaarallisiksi ampuma-aseiksi. He myös varastivat aseita kotimaassa. Näitä aseita myytiin samoilla alustoilla huumausaineiden kanssa.

− Tutkinnan aikana esiin nousi noin 50 asetta, mikä on Suomen mittakaavassa valtava määrä. Pääepäillyt ovat kotikutoisesti tehtailleet niitä ampuma-aseiksi ja myyntiin. Tekijöiden täysin kyseenalaisen aseosaamisen lisäksi näiden aseiden aiheuttamaa riskiä kohottaa se, että niitä ei ole koeammuttu. Tämä tekee niistä vaarallisia ja täysin ennalta-arvaamattomia, Salonen kertoo.

Aseita, joita rikoskokonaisuudessa on myyty, on ostanut osin rikoskokonaisuuteen liittyvien viestintäsovellusten asiakkaat, ja poliisille tulikin tutkinnan yhteydessä esiin tapaus, jossa yhtä asetta käytettiin huumekaupan yhteydessä tapahtuneessa ryöstössä. Aseita on lisäksi myyty julkisissa nettikaupoissa, joista niitä ovat ostaneet tavalliset kansalaiset. Ampuma-aseiden lisäksi poliisi takavarikoi tutkinnan yhteydessä esimerkiksi jalkajousia. Myytyjen ja anastettujen aseiden arvo on vaihdellut noin 200 eurosta jopa 2000 euroon.

Pääepäiltynä kokonaisuudessa ovat täysi-ikäiset lohjalaismiehet

Esitutkintaan kuuluu yhteensä yhdeksän törkeää huumausainerikosta, seitsemän huumausainerikosta, kolme törkeää ampuma-aserikosta sekä viisitoista ampuma-aserikosta. Kokonaisuuteen kuuluvat myös pahoinpitely, törkeä ryöstö, varkaus sekä kätkemisrikos.

− Jutussa on yhteensä 28 rikoksesta epäiltyä, joista 12 on ollut esitutkinnan aikana vapautensa menettäneenä ja kaksi tutkintavankeudessa. He ovat kaikki täysi-ikäisiä. Pääepäiltynä ovat kaksi lohjalaismiestä, rikoskomisario Salonen sanoo.

Tapauksen esitutkinta siirtyy syyttäjäparille loppukesästä.

− Tämä on isoimpia kokonaisuuksia, joita poliisi on Lohjalla tutkinut. Olemme käyttäneet siihen paljon aikaa sekä resursseja, ja olen ylpeä tutkinnassa tehdystä työstä. Vaikka emme ikinä pääse absoluuttiseen tulokseen, uskon vahvasti, että poliisin väliintulolla on tässä tapauksessa ollut suuri alueellinen vaikutus huumauskaupan estämiseen, Salonen toteaa.