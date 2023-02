Lähes 1000 lasta kaapattu Ruotsista

Viimeisten viiden vuoden aikana ainakin 916 lasta on kaapattu Ruotsista ulkomaille, kertoo Ruotsin television tutkimus.

”Todennäköisesti määrä tätäkin suurempi”, sanoo 20 vuotta lapsikaappausten parissa työskennellyt lakimies Ia Sveger.

Lapsia kaapataan Ruotsista usein monikulttuuristen suhteitten kariuduttua toisen vanhemman kotimaahan. Joukossa on kuitenkin Euroopan ulkopuolelta tulevia lapsia, jotka läheisten mielestä ovat liian länsimaalaisia, ja jotka viedään vastoin lasten tahtoa sukulaisten luo tai pakotetaan avioliittoon kotimaassa.

Kaapattuja tai ulkomailla vastoin tahtoaan pidettyjä lapsia ei Ruotsissa tilastoida valtakunnallisesti. Ainoat tilastot koskevat lapsia, joitten palauttamiseksi on tehty avunpyyntö Ruotsin ulkoministeriölle.

Ruotsin ulkoministeriö on tilastoinut tapauksia vuodesta 2018, ja sen mukaan Ruotsista on viety pois vastoin tahtoaan 235 aikuista ja 916 lasta.

Ruotsin ulkoministeriön mukaan noin kolmannes kaapatuista tai ulkomaille pakotetuista palaa Ruotsiin.

Lakimies Ia Svegerin mukaan monet lapsensa menettäneet eivät uskalla ilmoittaa tapauksista. Siksi runsaasti lapsikaappauksia jää pimentoon.

”Tämä koskee ennen kaikkea Haagin sopimuksen ulkopuolella oleviin maihin kaapattuja”, sanoo Sveger. ”Silloin Ruotsin ulkoministeriön mahdollisuudet auttaa ovat hyvin rajalliset”.

Haagin sopimus on kansainvälisten lapsikaappausten torjumiseen tähtäävä säännöstö. Sen alaisuuteen kuuluu noin 90 maata.

Arviolta 50% kaikista Ruotsista kaapatuista lapsista on viety Somaliaan ja Irakiin. Myös Syyria ja Kenia ovat merkittäviä kohdemaita. Nämä maat eivät ole mukana Haagin sopimuksessa.

”Kehotan asiakkaitani palkkaamaan paikallisen asianajajan”, kertoo lakimies Ia Sveger. ”Muutoin mahdollisuudet saada lapsi palautettua Ruotsiin ovat erittäin pienet”.

Ruotsista ja muista länsimaista on vuosien mittaan viety pakolla tuhansia lapsia muun muassa Lähi-itään. Paikallisen juristin palkkaaminen on monille liian kallista, ja he joutuvat lopettamaan lapsensa etsinnän varojen puutteessa.

Lähde SVT