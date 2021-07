Lähes 250 laitonta siirtolaista rynnisti Espanjan alueelle Pohjois-Afrikassa

Yhteensä yli 300 miestä Saharan eteläpuolisesta maasta yritti aikaisin aamulla päästä Marokon ja Espanjan välisen raja-aidan yli Espanjalle kuuluvassa Melillassa Pohjois-Afrikassa.

Siirtolaiset kantoivat mukanaan koukkuja aidan ylittämistä varten. Heistä 238 onnistui pääsemään aidan toiselle puolelle.

🔴 INFO – #Espagne : Plus de 200 #migrants provenant d’Afrique subsaharienne ont réussi jeudi matin à franchir la haute clôture marquant la frontière entre #Melilla et le Maroc et à pénétrer dans l’enclave espagnole, l’une des arrivées les plus massives de ces dernières années. pic.twitter.com/DCV8Buo8s6

— FranceNews24 (@FranceNews24) July 22, 2021