Lähes 7 000 euron sosiaaliavustusta saavan afgaaniperheen jäsenet esittelevät varallisuuttaan sosiaalisessa mediassa

Saksassa asuvan afganistanilaisen pakolaisperheen sosiaaliturvan väärinkäytösten aiheuttama julkinen närkästys kasvaa.

Huhtikuun lopussa afganistanilainen perhe otti yhteyttä Hampurin paikalliseen sosiaalitoimistoon. Vanhemmat ja heidän viisi lastaan hakivat tarvitsevana perheenä Bürgergeldia, eli kansalaisrahaa, jota maksetaan, kun ihmisillä ei ole tuloja tai he eivät ansaitse tarpeeksi rahaa elättääkseen itsensä ja huollettavansa.

Saksalaisen Nius-uutisportaalin saamien virallisten asiakirjojen mukaan työvoimatoimisto hyväksyi 6 733,83 euron kuukausittaiset maksut kesäkuusta marraskuuhun 2025, ja niitä korotetaan 6 814,83 euroon tammikuusta 2026 alkaen. Tästä summasta noin 5 100 euroa on varattu Fördern und Wohnenille, kaupungin omistamalle sosiaaliselle yritykselle, joka ylläpitää pakolaismajoitusta, jossa perhe tällä hetkellä asuu.

🔴 In Hamburg kassiert die afghanische Familie B. mit fünf Kindern 6.700 Euro Bürgergeld monatlich . Zeitgleich arbeitet das Familienoberhaupt in einem florierenden Supermarkt, der Lebensmittel aus dem Orient verkauft. Der Sohn flext mir schnellen Autos, dicken Uhren und… pic.twitter.com/5MJ36e1LVP — Jan A. Karon (@jannibal_) August 1, 2025

Niusin mukaan kyseinen afganistanilaisperhe saa huomattavia summia valtion sosiaaliavustuksia, ja sen jäsenet pyörittävät Lähi-idän ruokakauppaketjua Berliinissä sekä Hampurissa. Hampurilaisen perheen päämies näyttää työskentelevän yhdessä hänen suurperheensä jäsenten omistamista supermarketeista.

Lisäkysymyksiä herättää se, että kaksi aikuista perheenjäsentä esittelee säännöllisesti kalliita autoja ja kelloja sosiaalisessa mediassa ja julkaisee hashtageja, kuten ”rikas” ja ”Dubai”. Isä esiintyy Facebookissa ilmeisesti myös ”yrittäjänä”, joka vieraili Istanbulissa muutama kuukausi sitten.

”Afganistanilainen suurperhe kerää 7 000 euron valtion sosiaalitukia pitäessään supermarkettia ja esitellessään varallisuuttaan sosiaalisessa mediassa. Tämä tuskin on yksittäistapaus – se on järjestelmällistä. Hallituksen on vihdoin aika toimia. AfD on valmis”, AfD:n johtaja Alice Weidel reagoi X:ssä.

Lähde: European Concervative

