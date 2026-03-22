Lähes 80 prosenttia toimittajaopiskelijoista kannattaa vasemmistoa

Journalismin opiskelijoiden poliittiset näkemykset poikkeavat selvästi suomalaisten keskimääräisistä näkemyksistä. Nordic Journalism Students 2025 -kyselyn mukaan 78 prosenttia toimittajaopiskelijoista äänestää vasemmistopuolueita.

Tutkimusta ei ole julkaistu eikä sen toteutustavasta ole saatavilla tarkempia tietoja. Osia kyselyn tuloksista päätyi julkiseksi sen jälkeen, kun toimittaja Sanna Ukkola jakoi kuvan tuloksista viestipalvelu X:ssä. Ukkolan jakaman kuvan perusteella tiedot olisi alun perin tarkoitettu vain Tampereen yliopiston sisäiseen käyttöön.

Sosiaaliseen mediaan päätyneestä kuvasta ilmenee, että opiskelijoista 44 prosenttia äänestäisi vasemmistoliittoa, 20 prosenttia vihreitä ja 14 prosenttia SDP:tä, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Näiden kolmen puolueen ääniosuus olisi yhteensä 78 prosenttia.

Tuoreiden kyselytulosten perusteella muiden puolueiden kannatus jää journalismin opiskelijoiden keskuudessa olemattoman pieneksi. Kokoomusta äänestäisi viisi ja keskustaa kolme prosenttia. Perussuomalaisten, RKP:n ja kristillisdemokraattien kannatus jää yhteen prosenttiin.

Vasemmistoliiton, vihreiden ja sosiaalidemokraattien yhteiskannatus vuoden 2023 eduskuntavaaleissa oli 34 prosenttia, joten journalismin opiskelijat ovat arvoiltaan huomattavasti vasemmistolaisempia kuin suomalaiset keskimäärin. SDP:n kannatus oli vuoden 2023 vaaleissa 19,9, vasemmistoliiton 7,1 ja vihreiden seitsemän prosenttia. Näissä luvuissa on huomioitu vain äänensä antaneet.

Suomesta kyselyyn osallistuivat Tampereen yliopiston journalistiikan opiskelijat. Suomalaisia vastaajia oli yhteensä 400.

Vuonna 2020 Ville Mäkilä tarkasteli opinnäytetyössään journalistiikan opiskelijoiden arvoja. ”Kenen joukoissa seisot?” -kyselytutkimuksen mukaan vihreät ja vasemmistoliitto olivat journalistiikan opiskelijoiden keskuudessa suosituimmat puolueet. Vastaajista 31 prosenttia ilmoitti äänestävänsä vihreitä ja 26 prosenttia vasemmistoliittoa, mikäli vaalit olisivat nyt.

Toimittajina työskenteleville on tehty kyselyjä

Vuonna 2023 toteutetun World of Journalism Study -tutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista toimittajista asemoi itsensä poliittisesti enemmän vasemmalle kuin oikealle.

Vuonna 2012 Sunnuntaisuomalaisen julkaiseman kyselyn mukaan vihreitä äänesti edellisissä vaaleissa 31 prosenttia niistä toimittajista, jotka kertoivat äänestyspäätöksensä. Toiseksi tuli kokoomus 22 prosentilla. Kyselyyn vastasi 285 suurissa suomalaismedioissa työskentelevää toimittajaa. Yle, Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat kieltäytyivät vastaamasta, joten tutkimusta pidetään metodologisesti heikkona.

Aamulehti teki vastaavanlaisen kyselyn vuonna 2010. Vastanneista yli kolmannes kertoi äänestävänsä yleensä vihreitä.

Faktabaari: Kyselyt eivät ole luotettavia

Faktabaarin 2023 julkaistun artikkelin mukaan tutkimustiedon valossa ei ole mahdollista tehdä yleistettävää päätelmää Suomessa työssä olevien toimittajien puoluekannoista, koska otannat eivät ole kattavia.

Yliopistotutkija Esa Reunanen sanoo Faktabaarin haastattelussa, että toimittajat eivät välttämättä mielellään kerro kantojaan, tai sitten ajatellaan, ettei sillä ole juurikaan merkitystä.